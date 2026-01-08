مباريات الأمس
كأس مصر

حرس الحدود

1 1
14:30

سموحة

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:00

ليفربول

كأس السوبر الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
20:00

مارسيليا

7 إنجازات تاريخية لمنتخب مصر عبر بطولة كأس الأمم الأفريقية

كتب : نهي خورشيد

01:18 ص 08/01/2026 تعديل في 05:52 م
    منتخب مصر يحتفل بكأس الأمم
    منتخب مصر 2006
    مصر والسنغال
    منتخب مصر 2010

يستعد عشاق الكرة الأفريقية لمباراة قوية ينتظرها الجميع بين المنتخب المصري ونظيره الإيفواري في دور ربع النهائي من كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويستضيف ملعب أدرار بمدينة أغادير المباراة المرتقبة يوم السبت المقبل في تمام التاسعة مساءً، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويخوض الفراعنة اللقاء بعد عرض قوي أمام منتخب بنين في ثمن النهائي، إذ تمكنوا من حسم المباراة بنتيجة 3-1 بعد شوطين إضافيين، بجانب تألقهم في دور المجموعات متصدرين المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.

وعبر التاريخ استضافت مصر كأس الأمم الأفريقية سابقاً أعوام 1959 و1974 و1986 و2006 و2019، وحققت سبع بطولات على مدار تاريخها، وهو الرقم الأعلى في تاريخ البطولة حتى الآن.

وفيما يلي، يسلط "مصراوي" الضوء على أبرز الإنجازات السبع للفراعنة عبر تاريخ كأس الأمم الأفريقية:

1957.. مصر ضد إثيوبيا (4-0)

شهدت نسخة 1957 أولى بطولات كأس الأمم الأفريقية، بمشاركة ثلاثة منتخبات فقط هي مصر والسودان وإثيوبيا، وأقيمت البطولة في السودان.

فازت مصر على إثيوبيا 4-0 في المباراة النهائية، وسجل جميع الأهداف الديبا الذي أنهى البطولة كأفضل هداف بخمسة أهداف.

1959.. مصر ضد السودان (2-1)

أقيمت النسخة الثانية من البطولة عام 1959، واستضافتها وحققت الجمهورية العربية المتحدة الاتحاد القصير العمر بين مصر وسوريا اللقب.

شارك في البطولة ثلاثة فرق فقط وهم المضيف الجمهورية العربية المتحدة، السودان، وإثيوبيا، وفازت مصر على السودان 2-1 في النهائي.

1986.. مصر ضد الكاميرون (0-0) وركلات ترجيح (5-4)

شهدت بطولة 1986 في القاهرة تتويج مصر بلقبها الثالث في كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على الكاميرون بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

1998.. مصر ضد جنوب أفريقيا (2-0)

أقيمت بطولة 1998 في بوركينا فاسو، وتمكنت مصر من الفوز بلقبها الرابع بعد التغلب على جنوب أفريقيا 2-0 في المباراة النهائية.

2006.. مصر ضد كوت ديفوار (0-0) وركلات ترجيح (4-2)

استضافت مصر نسخة 2006، ونجحت في الفوز بلقبها الخامس بعد التعادل 0-0 مع كوت ديفوار، وحسمت البطولة بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

2008.. مصر ضد الكاميرون (1-0)

أقيمت البطولة في أربع مدن بغانا بين 20 يناير و10 فبراير 2008، ونجح المنتخب المصري في تحقيق اللقب بعد الفوز على الكاميرون بهدف وحيد سجله أبوتريكة في الدقيقة 77.

2010.. مصر ضد غانا (1-0)

حقق المنتخب المصري لقبه السابع على التوالي، بعد فوزه على غانا بهدف اللاعب جدو في الدقيقة 85.

