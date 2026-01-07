منتخب وحيد لم يحصل على اللقب في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025.. من هو؟

ما ترتيب الشناوي؟.. أفضل 10 حراس في أمم أفريقيا من حيث التصديات

شهد معسكر منتخب نيجيريا خلال الساعات الماضية أزمة كبيرة، قد تتسبب في عدم خوض لاعبي المنتخب النيجيري مباراة الجزائر، في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وكتب الصحفي النيجيري أولواشينا أوكيليجي، الصحفي في "بي بي سي سبورت"، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "حتى الآن لم يتسلم لاعبو منتخب نيجيريا وجهازهم الفني، مكافأة الفوز في 4 مباريات متتالية بالبطولة".

وأضاف: "الفريق لن يتدرب أو يسافر إلى مراكش لخوض مباراة الجزائر في أمم أفريقيا، إذا لم يتم حل هذه الأزمة والحصول على مكافأة الفوز في المباريات الماضية".

واختتم أوكيليجي: "يبدو أن منتخب نيجيريا لديه القدرة على تشتيت نفسه بشكل كبير، لاعبي الفريق والجهاز الفني، يتواجدون حاليا على آمل حل أزمة المكافآت".

ويستعد منتخب نيجيريا لملاقاة نظيره منتخب الجزائر، يوم السبت المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور ربع النهائي بكأس أمم أفريقيا.

أقرأ أيضًا:

"لعنة صاحب الأرض".. لماذا تسبب الكاميرون رعبًا لمنتخب المغرب؟

تدريبات تأهيلية لتريزيجيه في مران منتخب مصر استعدادا لمباراة كوت ديفوار