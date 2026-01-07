مباريات الأمس
تأهيل تريزيجيه وحضور أبو ريدة.. 15 صورة لمران منتخب مصر استعدادا لمواجهة كوت ديفوار

كتب - يوسف محمد:

10:58 م 07/01/2026
واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريباته الجماعية، استعدادا لمواجهة كوت ديفوار يوم السبت المقبل، في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب كوت ديفوار، في ربع نهائي أمم أفريقيا، يوم السبت المقبل 10 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وأدى نجم وسط منتخب مصر محمود تريزيجيه، تدريبات تأهيلية بعد إصابته بتمزق في أربطة الكاحل، خلال مباراة بنين الماضية، في دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا والتي انتهت لصالح الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ومن جانبه، شارك لاعب وسط الفراعنة مهند لاشين في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، بعد تخلصه من الإصابة التي تعرض لها في مباراة أنجولا بالجولة الثالثة.

وحضر مران منتخب مصر اليوم، كل من هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، بجانب الثنائي حمادة الشربيني ومصطفى أبو زهرة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

