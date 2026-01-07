مباريات الأمس
منتخب وحيد لم يحصل على اللقب في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025.. من هو؟

كتب : محمد عبد الهادي

10:08 م 07/01/2026 تعديل في 10:15 م
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    مالي وتونس أمم أفريقيا 2021 (1) (3) (1)
  • عرض 12 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مالي
  • عرض 12 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مالي
  • عرض 12 صورة
    مباراة مالي وناميبيا
  • عرض 12 صورة
    أحداث مباراة منتخب مالي ضد تونس
  • عرض 12 صورة
    أحداث مباراة منتخب مالي ضد تونس
  • عرض 12 صورة
    أحداث مباراة منتخب مالي ضد تونس
  • عرض 12 صورة
    أحداث مباراة منتخب مالي ضد تونس
  • عرض 12 صورة
    أحداث مباراة منتخب مالي ضد تونس
  • عرض 12 صورة
    أحداث مباراة منتخب مالي ضد تونس
  • عرض 12 صورة
    أحداث مباراة منتخب مالي ضد تونس

اكتملت بشكل رسمي أضلاع ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، بعدما تمكن 8 منتخبات من عبور دور الـ16 بنجاح، ليواصلوا رحلتهم نحو الأميرة السمراء.

ومن بين الـ8 منتخبات المتواجدين في ربع النهائي، يبرز منتخب وحيد لم يسبق له أن حصد لقب كأس الأمم الأفريقية، بينما نجح الـ7 الأخرون في التتويج بها على مدار تاريخها.

ولأول مرة في تاريخ المسابقة يتأهل لربع النهائي 7 منتخبات سبق لها التتويج بالبطولة، كما أن جميع المنتخبات المصنفة في الصدارة تأهلت أيضًا لربع النهائي.

من هو المنتخب الذي لم يتوج بأمم أفريقيا؟

من بين الـ 8 منتخبات في ربع النهائي، يغرد منتخب مالي خارج السرب، باعتباره المنتخب الوحيد في هذا الدور الذي لم يسبق له أن توج ببطولة كأس أمم أفريقيا.

إقرأ أيضًا:

"بعد اتهام السخرية".. قرار عاجل من الإتحاد الجزائري تجاه المشجع "لومومبا"

"قبل مواجهة الجزائر".. لاعبو منتخب نيجيريا يعلنوا التمرد.. ما القصة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مالي كأس الأمم الأفريقية أمم أفريقيا 2025 ربع نهائي أمم أفريقيا

