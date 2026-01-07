منتخب وحيد لم يحصل على اللقب في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025.. من هو؟

محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد في كأس الأمم الأفريقية.. ما هو؟

اكتملت بشكل رسمي أضلاع ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، بعدما تمكن 8 منتخبات من عبور دور الـ16 بنجاح، ليواصلوا رحلتهم نحو الأميرة السمراء.

ومن بين الـ8 منتخبات المتواجدين في ربع النهائي، يبرز منتخب وحيد لم يسبق له أن حصد لقب كأس الأمم الأفريقية، بينما نجح الـ7 الأخرون في التتويج بها على مدار تاريخها.

ولأول مرة في تاريخ المسابقة يتأهل لربع النهائي 7 منتخبات سبق لها التتويج بالبطولة، كما أن جميع المنتخبات المصنفة في الصدارة تأهلت أيضًا لربع النهائي.

من هو المنتخب الذي لم يتوج بأمم أفريقيا؟

من بين الـ 8 منتخبات في ربع النهائي، يغرد منتخب مالي خارج السرب، باعتباره المنتخب الوحيد في هذا الدور الذي لم يسبق له أن توج ببطولة كأس أمم أفريقيا.

