(د ب أ)

أعلنت شبكة أطباء السودان، مقتل 28 مواطناً وإصابة 39 آخرين، بينهم 10 نساء جراء هجوم للدعم السريع استهدف منطقة مستريحة بولاية شمال دارفور.

وقالت شبكة أطباء السودان، في بيان اليوم الثلاثاء، إن القصف الصاروخي على المنطقة تسبب في تدمير المركز الصحي الوحيد وتعرض الكوادر الطبية العاملين فيه للاعتداء بجانب اعتقال كادر طبي لا يزال مصيره مجهولاً حتى اللحظة.

وأدانت الشبكة بـ "أشد العبارات عملية الاستباحة الواسعة التي تعرضت لها منطقة مستريحة على يد الدعم السريع والتي تسببت في قتل المدنيين وبث الرعب بينهم واستهداف المرافق الصحية، مما أدى لموجة نزوح واسعة من المنطقة على القرى والحلال المجاورة، في ظل أوضاع إنسانية سيئة، حيث تعد هذه الاعتداءات جريمة مكتملة الأركان وانتهاكاً صارخاً لكل القوانين والمواثيق الإنسانية والدولية التي تجرّم الاعتداء على المدنيين".

وكانت مجموعة محامو الطواريء أفادت بأن قوات الدعم السريع هاجمت أمس الاثنين قرية مستريحة بولاية شمال دارفور في هجوم شامل، شمل اقتحامًا مسلحًا للقرية وحرق العديد من المنازل.