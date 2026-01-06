ليس صلاح.. من هو اللاعب الأكثر مساهمة في كأس الأمم الأفريقية؟

خاض منتخب مصر الأول مساء اليوم الثلاثاء الموافق 6 يناير الجاري، تدريبات استشفائية، استعدادا لمباراة الدور ربع النهائي في أمم أفريقيا 2025 المقامة بالمغرب.

وحرص حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، على إجراء تدريبات استشفائية للاعبين، بعد المباراة القوية التي خاضها الفراعنة أمام بنين أمس، في دور ال 16 بأمم أفريقيا والتي استمرت لمدة 120 دقيقة.

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز أمس، على حساب نظيره منتخب بنين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في ربع نهائي أمم أفريقيا

وينتظر منتخب مصر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، الفائز من مباراة بوركينا فاسو وكوت ديفوار، المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم.

وتقام مباراة المنتخب الوطني في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، يوم السبت المقبل الموافق 10 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

