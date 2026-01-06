مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

0 0
18:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

كأس رابطة الأندية

الاتحاد السكندري

- -
20:00

زد

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

نوتينجهام فورست

تدريبات استشفائية للاعبي منتخب مصر استعدادا لمباراة ربع نهائي أمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

07:38 م 06/01/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر ينهي تدريباته الجماعية استعداداً لبنين (11)
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر ينهي تدريباته الجماعية استعداداً لبنين (12)
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر ينهي تدريباته الجماعية استعداداً لبنين (13)
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر ينهي تدريباته الجماعية استعداداً لبنين (5)
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر ينهي تدريباته الجماعية استعداداً لبنين (9)
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر ينهي تدريباته الجماعية استعداداً لبنين (7)
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر ينهي تدريباته الجماعية استعداداً لبنين (8)
  • عرض 10 صورة
    مران منتخب مصر اليوم (4)
  • عرض 10 صورة
    مران منتخب مصر اليوم (15)

خاض منتخب مصر الأول مساء اليوم الثلاثاء الموافق 6 يناير الجاري، تدريبات استشفائية، استعدادا لمباراة الدور ربع النهائي في أمم أفريقيا 2025 المقامة بالمغرب.

وحرص حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، على إجراء تدريبات استشفائية للاعبين، بعد المباراة القوية التي خاضها الفراعنة أمام بنين أمس، في دور ال 16 بأمم أفريقيا والتي استمرت لمدة 120 دقيقة.

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز أمس، على حساب نظيره منتخب بنين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في ربع نهائي أمم أفريقيا

وينتظر منتخب مصر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، الفائز من مباراة بوركينا فاسو وكوت ديفوار، المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم.

وتقام مباراة المنتخب الوطني في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، يوم السبت المقبل الموافق 10 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

مصدر يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع عمرو الجزار

مفاجأة.. شوبير يعلن تلقي نجله عرضًا رسميًا من الدوري السعودي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مصر وبنين موعد مباراة مصر المقبلة كأس أمم أفريقيا

