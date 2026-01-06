مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

0 0
18:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

كأس رابطة الأندية

الاتحاد السكندري

- -
20:00

زد

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

نوتينجهام فورست

جميع المباريات

"لدعم نجله".. 5 صور لحضور زين الدين زيدان مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية

كتب - يوسف محمد:

06:32 م 06/01/2026
    زيدان في مباراة الجزائر والكونغو (2)
    زيدان في مباراة الجزائر والكونغو (1)
    زين الدين زيدان (2) (1)
    زين الدين زيدان (1) (1)

واصل نجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا السابق زين الدين زيدان، دعمه للمنتخب الجزائري في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

وحرص زيدان على متابعة كافة المباريات الماضية لمنتخب محاربي الصحراء، من داخل أرضية الملعب، لدعم نجوم المنتخب الجزائر وبشكل خاص نجله لوكا حارس مرمى الجزائر.

وظهر زيدان منذ قليل في مدرجات ملعب "الأمير مولاي الحسن"، لمتابعة مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية، في اللقاء الذي يجمع بينهما اليوم، ضمن منافسات دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا.

وكان منتخب الجزائر تأهل إلى هذا الدور من البطولة، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة بالبطولة، برصيد 9 نقاط جمعهم من 3 مباريات بالمسابقة.

ويلتقي الفائز من مباراة الجزائر وبوركينا فاسو اليوم، مع منتخب نيجيريا في الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

زين الدين زيدان كأس الأمم الأفريقية مباراة الجزائر والكونغو بطولة أمم أفريقيا الجزائر والكونغو الديمقراطية

