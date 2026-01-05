أول رد فعل من محمد صلاح بعد فوز منتخب مصر على بنين

أول تعليق من زوجة أحمد سيد زيزو على فوز منتخب مصر ضد بنين

تفاعل محمد صلاح قائد منتخب مصر، مع فوز المنتخب الوطني على حساب بنين، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ضمن منافسات دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا 2025.

وحقق منتخب مصر فوزا كبيرا اليوم، على حساب نظيره منتخب بنين، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

ونشر صلاح عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة ثنائي المنتخب مروان عطية وياسر إبراهيم.

وسجل أهداف منتخب مصر في في مرمى بنين اليوم الإثنين، كل من: "مروان عطية، ياسر إبراهيم ومحمد صلاح".

ويلتقي منتخب مصر في دور ربع نهائي كأس أمم أفريقيا مع الفائز من، مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو، المقرر إقامتها غدا الثلاثاء.