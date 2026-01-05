مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

3 0
21:00

موزمبيق

كأس رابطة الأندية

البنك الاهلي

2 2
20:00

وادي دجلة

كأس الأمم الأفريقية

مصر

3 1
18:00

بنين

جميع المباريات

إعلان

أول رد فعل من محمد صلاح بعد فوز منتخب مصر على بنين

كتب- يوسف محمد:

10:38 م 05/01/2026
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    ياسر إبراهيم يتوج بجائزة رجل مباراة منتخب مصر وبنين (1)
  • عرض 19 صورة
    ياسر إبراهيم يتوج بجائزة رجل مباراة منتخب مصر وبنين (4)
  • عرض 19 صورة
    مصر وبنين (4) (1)
  • عرض 19 صورة
    مصر وبنين (25) (1)
  • عرض 19 صورة
    مصر وبنين (1) (1)
  • عرض 19 صورة
    مصر وبنين (24) (1)
  • عرض 19 صورة
    مصر وبنين (3) (1)
  • عرض 19 صورة
    مصر وبنين (2) (1)
  • عرض 19 صورة
    مصر وبنين (5) (1)
  • عرض 19 صورة
    مصر وبنين (6) (1)
  • عرض 19 صورة
    مصر وبنين (7) (1)
  • عرض 19 صورة
    مصر وبنين (10) (1)
  • عرض 19 صورة
    مصر وبنين (8) (1)
  • عرض 19 صورة
    مصر وبنين (9) (1)
  • عرض 19 صورة
    مصر وبنين (15) (1)
  • عرض 19 صورة
    مصر وبنين (22) (1)
  • عرض 19 صورة
    مصر وبنين (18) (1)
  • عرض 19 صورة
    مصر وبنين (23) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تفاعل محمد صلاح قائد منتخب مصر، مع فوز المنتخب الوطني على حساب بنين، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ضمن منافسات دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا 2025.

وحقق منتخب مصر فوزا كبيرا اليوم، على حساب نظيره منتخب بنين، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

ونشر صلاح عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة ثنائي المنتخب مروان عطية وياسر إبراهيم.

وسجل أهداف منتخب مصر في في مرمى بنين اليوم الإثنين، كل من: "مروان عطية، ياسر إبراهيم ومحمد صلاح".

ويلتقي منتخب مصر في دور ربع نهائي كأس أمم أفريقيا مع الفائز من، مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو، المقرر إقامتها غدا الثلاثاء.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ياسر إبراهيم مروان عطية منتخب مصر مصر وبنين نتيجة مباراة منتخب مصر وبنين

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

نائبة الرئيس الفنزويلي تؤدي اليمين الدستورية كرئيسة مؤقتة للبلاد
شئون عربية و دولية

نائبة الرئيس الفنزويلي تؤدي اليمين الدستورية كرئيسة مؤقتة للبلاد
"صدمة للفراعنة".. إصابة لاعب منتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي
رياضة عربية وعالمية

"صدمة للفراعنة".. إصابة لاعب منتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي
الرئيس السيسي يهنئ أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد
أخبار مصر

الرئيس السيسي يهنئ أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد
15 مصابًا.. مشاهد من حريق مصنع بلاستيك بأكتوبر
مصراوى TV

15 مصابًا.. مشاهد من حريق مصنع بلاستيك بأكتوبر
الجيزة تحسم الجدل بشأن قطع المياه بعدة مناطق لتنفيذ أعمال ربط كهربائي بمحطة
أخبار مصر

الجيزة تحسم الجدل بشأن قطع المياه بعدة مناطق لتنفيذ أعمال ربط كهربائي بمحطة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بين "جثث مجهولة" و"لغز التراخيص".. القصة الكاملة لـ "جحيم بنها" (تغطية خاصة)
الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها
ملخص مباراة مصر ضد بنين
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026