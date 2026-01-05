مباريات الأمس
كأس رابطة الأندية

المصري

2 0
16:00

سموحة

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

كأس رابطة الأندية

البنك الاهلي

2 1
20:00

وادي دجلة

فيديو وصور هدف محمد صلاح في مرمى منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية

كتب : مصراوي

08:54 م 05/01/2026
أحرز النجم محمد صلاح هدف منتخب مصر الثالث في مرمى منتخب بنين في نهاية الشوط الإضافي الثاني لتنتهي المباراة بصعود مصر إلى دور ربع النهائي بكأس الأمم الأفريقية.

فيديو هدف محمد صلاح في مرمى منتخب بنين بكأس الأمم الأفريقية

وجاء هدف صلاح في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل ضائع في الشوط الإضافي الثاني.

وانتهى الوقت الأصلي لمباراة منتخب مصر وبنين بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف.

وفي الشوط الإضافي الأول سجل ياسر إبراهيم هدف التقدم لمنتخب مصر، ثم الهدف الثالث لصلاح.

فيديو هدف محمد صلاح صور هدف محمد صلاح محمد صلاح نتيجة مباراة منتخب مصر وبنين مصر وبنين

