فيديو وصور هدف محمد صلاح في مرمى منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية

موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على بنين

أحرز النجم محمد صلاح هدف منتخب مصر الثالث في مرمى منتخب بنين في نهاية الشوط الإضافي الثاني لتنتهي المباراة بصعود مصر إلى دور ربع النهائي بكأس الأمم الأفريقية.

فيديو هدف محمد صلاح في مرمى منتخب بنين بكأس الأمم الأفريقية

وجاء هدف صلاح في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل ضائع في الشوط الإضافي الثاني.

وانتهى الوقت الأصلي لمباراة منتخب مصر وبنين بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف.

وفي الشوط الإضافي الأول سجل ياسر إبراهيم هدف التقدم لمنتخب مصر، ثم الهدف الثالث لصلاح.