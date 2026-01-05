مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

المصري

2 0
16:00

سموحة

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

كأس رابطة الأندية

البنك الاهلي

2 1
20:00

وادي دجلة

جميع المباريات

فيديو وصور هدف ياسر إبراهيم في مرمى منتخب بنين بكأس الأمم الأفريقية

كتب : مصراوي

08:28 م 05/01/2026 تعديل في 08:58 م
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    هدف ياسر إبراهيم في مرمى منتخب بنين (3)
  • عرض 20 صورة
    هدف ياسر إبراهيم في مرمى منتخب بنين (14)
  • عرض 20 صورة
    هدف ياسر إبراهيم في مرمى منتخب بنين (9)
  • عرض 20 صورة
    هدف ياسر إبراهيم في مرمى منتخب بنين (2)
  • عرض 20 صورة
    هدف ياسر إبراهيم في مرمى منتخب بنين (17)
  • عرض 20 صورة
    هدف ياسر إبراهيم في مرمى منتخب بنين (19)
  • عرض 20 صورة
    هدف ياسر إبراهيم في مرمى منتخب بنين (4)
  • عرض 20 صورة
    هدف ياسر إبراهيم في مرمى منتخب بنين (8)
  • عرض 20 صورة
    هدف ياسر إبراهيم في مرمى منتخب بنين (1)
  • عرض 20 صورة
    هدف ياسر إبراهيم في مرمى منتخب بنين (7)
  • عرض 20 صورة
    هدف ياسر إبراهيم في مرمى منتخب بنين (6)
  • عرض 20 صورة
    هدف ياسر إبراهيم في مرمى منتخب بنين (13)
  • عرض 20 صورة
    هدف ياسر إبراهيم في مرمى منتخب بنين (12)
  • عرض 20 صورة
    هدف ياسر إبراهيم في مرمى منتخب بنين (11)
  • عرض 20 صورة
    هدف ياسر إبراهيم في مرمى منتخب بنين (5)
  • عرض 20 صورة
    هدف ياسر إبراهيم في مرمى منتخب بنين (10)
  • عرض 20 صورة
    هدف ياسر إبراهيم في مرمى منتخب بنين (20)
  • عرض 20 صورة
    هدف ياسر إبراهيم في مرمى منتخب بنين (16)
  • عرض 20 صورة
    هدف ياسر إبراهيم في مرمى منتخب بنين (15)

أحرز، ياسر إبراهيم، هدف منتخب مصر الثاني في مرمى بنين في المباراة المقامة ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

فيديو هدف ياسر إبراهيم في مرمى منتخب بنين

وجاء هدف ياسر إبراهيم في الدقيقة 6 من الشوط الإضافي الأول.

تقدم منتخب مصر بعد الهدف لتصبح النتيجة 2-1.

انتهى وقت المباراة الأصلي بهدف مقابل هدف، سجل هدف التقدم لمنتخب مصر، مروان عطية في الدقيقة 69، وتعادل منتخب بنين في الدقيقة 83.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيديو هدف ياسر إبراهيم منتخب مصر وبنين نتيجة مباراة منتخب مصر وبنين ماتش مصر وبنين ياسر إبراهيم صور هدف ياسر إبراهيم

جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

