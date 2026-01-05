فيديو وصور هدف ياسر إبراهيم في مرمى منتخب بنين بكأس الأمم الأفريقية

موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على بنين

أحرز، ياسر إبراهيم، هدف منتخب مصر الثاني في مرمى بنين في المباراة المقامة ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

فيديو هدف ياسر إبراهيم في مرمى منتخب بنين

وجاء هدف ياسر إبراهيم في الدقيقة 6 من الشوط الإضافي الأول.

تقدم منتخب مصر بعد الهدف لتصبح النتيجة 2-1.

انتهى وقت المباراة الأصلي بهدف مقابل هدف، سجل هدف التقدم لمنتخب مصر، مروان عطية في الدقيقة 69، وتعادل منتخب بنين في الدقيقة 83.