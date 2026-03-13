دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

3 0
20:00

ستاد مالي

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
23:59

بيراميدز

كرة اليد

الزمالك

9 12
21:00

الأهلي

كأس مصر

سيراميكا كليوباترا

0 0
21:30

طلائع الجيش

التشكيل الرسمي لمباراة اتحاد جدة والرياض في دوري روشن

كتب : نهي خورشيد

08:29 م 13/03/2026

اتحاد جدة يستعيد رسمياً لقب الدوري السعودي (2)

يستضيف استاد فيصل بن فهد بعد قليل المواجهة المرتقبة، التي ستجمع بين الاتحاد والرياض، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة دوري روشن السعودي.

تشكيل الفريقين للمباراة

ويدخل العميد اللقاء بالتشكيل الأساسي التالي:
رايكوفيتش – ماريو ميتاي – أحمد شراحيلي – حسن كادش – مهند الشنقيطي – فيصل الغامدي – فابينهو – بيرجوين – حسام عوار – روجر – يوسف النصيري.

ويجلس على مقاعد البدلاء:
محمد العيسى – محمد البرناوي – موسى دياباي – محمد فلاتة – عبدالعزيز البيشي – أحمد الغامدي – عبدالرحمن العبود – صالح الشهري – أحمد الجليدان.

أما فريق الرياض فيبدأ المباراة بالتشكيل التالي:
ميلان بوريان – أسامة البواردي – مرزوق تمبكتي – محمد الخيبري – يوان باربيت – عبدالإله الخيبري – أحمد السياحي – فيكتور لكحل – أنطونيو توزي – تيدي أوكو – لياندور أنتونيس.

ويتوفر على مقاعد بدلائه:
عبدالرحمن الشمري – سليمان هزازي – عمار الهرفي – خليل العبسي – أنيس سالي – سلطان هارون – فيصل الصبحي – ممادو سيلا – يحيى الشهري.

ترتيب الفريقين قبل المباراة


ويحتل الاتحاد حالياً المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 42 نقطة، في حين يقع الرياض في المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة، ضمن فرق القاع المهددة بالهبوط من دوري الأضواء.

إقرأ أيضاً:

صلاح يتفوق على أساطير القارة.. أفضل 20 لاعبا أفريقيا في التاريخ

قرار مفاجئ من الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

"رقم تاريخي جديد له".. جوارديولا يحصد جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي
بين صعود وهبوط.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال أسبوع؟
أمريكا تعلن مصرع جميع أفراد طاقم طائرة التزود بالوقود في العراق
البابا ليو يدعو القادة المسيحيين الذين يشعلون الحروب إلى مراجعة ضمائرهم