التشكيل الرسمي لمباراة اتحاد جدة والرياض في دوري روشن

يستضيف استاد فيصل بن فهد بعد قليل المواجهة المرتقبة، التي ستجمع بين الاتحاد والرياض، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة دوري روشن السعودي.

تشكيل الفريقين للمباراة

ويدخل العميد اللقاء بالتشكيل الأساسي التالي:

رايكوفيتش – ماريو ميتاي – أحمد شراحيلي – حسن كادش – مهند الشنقيطي – فيصل الغامدي – فابينهو – بيرجوين – حسام عوار – روجر – يوسف النصيري.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمد العيسى – محمد البرناوي – موسى دياباي – محمد فلاتة – عبدالعزيز البيشي – أحمد الغامدي – عبدالرحمن العبود – صالح الشهري – أحمد الجليدان.

أما فريق الرياض فيبدأ المباراة بالتشكيل التالي:

ميلان بوريان – أسامة البواردي – مرزوق تمبكتي – محمد الخيبري – يوان باربيت – عبدالإله الخيبري – أحمد السياحي – فيكتور لكحل – أنطونيو توزي – تيدي أوكو – لياندور أنتونيس.

ويتوفر على مقاعد بدلائه:

عبدالرحمن الشمري – سليمان هزازي – عمار الهرفي – خليل العبسي – أنيس سالي – سلطان هارون – فيصل الصبحي – ممادو سيلا – يحيى الشهري.

ترتيب الفريقين قبل المباراة



ويحتل الاتحاد حالياً المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 42 نقطة، في حين يقع الرياض في المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة، ضمن فرق القاع المهددة بالهبوط من دوري الأضواء.

