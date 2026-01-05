"غادر باكيا".. لاعب منتخب مصر يتعرض لإصابة قوية في مباراة بنين

فيديو وصور هدف منتخب مصر في مرمي بنين اليوم

أول تعليق من زوجة مروان عطية بعد هدفه في مرمى بنين

شاركت حنان المغربية زوجة نجم منتخب مصر السابق، محمد النني، صورة رومانسية لهما أثناء متابعة مباراة منتخب مصر ضد بنين.

وظهر النني مع زوجته الثانية في لحظة رومانسية مع مشروب وهما يتابعان المباراة.

وانتهت مباراة منتخب مصر وبنين بالتعادل الإيجابي هدف لهدف، واتجهت إلى الأشواط الإضافية.

وسجل مروان عطية هدف منتخب مصر الأول في الدقيقة 69، وتعادل بنين بهدف في الدقيقة 83.