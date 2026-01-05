مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

مصر

2 1
18:00

بنين

كأس رابطة الأندية

المصري

2 0
16:00

سموحة

كأس رابطة الأندية

البنك الاهلي

0 1
20:00

وادي دجلة

جميع المباريات

إعلان

زوجة النني الثانية تنشر صورة رومانسية تجمعهما أثناء متابعة مباراة منتخب مصر

كتب : مصراوي

08:15 م 05/01/2026
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    محمد النني وزوجته الثانية
  • عرض 21 صورة
    محمد النني وزوجته الثانية
  • عرض 21 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (1)
  • عرض 21 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (6)
  • عرض 21 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (16)
  • عرض 21 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (10)
  • عرض 21 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (9)
  • عرض 21 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (11)
  • عرض 21 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (6)
  • عرض 21 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (7)
  • عرض 21 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (2)
  • عرض 21 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (5)
  • عرض 21 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (4)
  • عرض 21 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (17)
  • عرض 21 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (14)
  • عرض 21 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (1)
  • عرض 21 صورة
    زوجة النني الثانية حنان المغربية على الحصان (5)
  • عرض 21 صورة
    زوجة النني الثانية في رحلتها في جزر سيشل (3)
  • عرض 21 صورة
    زوجة النني الثانية حنان المغربية على الحصان (4)
  • عرض 21 صورة
    زوجة النني الثانية حنان المغربية على الحصان (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت حنان المغربية زوجة نجم منتخب مصر السابق، محمد النني، صورة رومانسية لهما أثناء متابعة مباراة منتخب مصر ضد بنين.

وظهر النني مع زوجته الثانية في لحظة رومانسية مع مشروب وهما يتابعان المباراة.

وانتهت مباراة منتخب مصر وبنين بالتعادل الإيجابي هدف لهدف، واتجهت إلى الأشواط الإضافية.

وسجل مروان عطية هدف منتخب مصر الأول في الدقيقة 69، وتعادل بنين بهدف في الدقيقة 83.

محمد النني مع زوجته الثانية حنان المغربية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة النني الثانية حنان المغربية صور زوجة النني الثانية ماتش مصر وبنين مباراة منتخب مصر تيجة مباراة منتخب مصر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

"حركة انتقامية".. كيف علق الجمهور على إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن محمد
زووم

"حركة انتقامية".. كيف علق الجمهور على إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن محمد
فيديو وصور هدف منتخب مصر في مرمي بنين اليوم
رياضة عربية وعالمية

فيديو وصور هدف منتخب مصر في مرمي بنين اليوم
الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
أخبار مصر

الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
بعد تقرير العباسية.. تطور مفاجئ في قضية مقتل بطلة الجودو دينا علاء بالإسكندرية
أخبار المحافظات

بعد تقرير العباسية.. تطور مفاجئ في قضية مقتل بطلة الجودو دينا علاء بالإسكندرية
"دبحها وهي بتطبخ".. شاب يقتل زوجة أبيه في المنوفية
أخبار المحافظات

"دبحها وهي بتطبخ".. شاب يقتل زوجة أبيه في المنوفية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها
لحظة بلحظة.. مصر ضد بنين
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026