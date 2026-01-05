تعليق مثير للجدل من أشرف بن عياد بشأن أحقية تنزانيا الحصول على ركلة جزاء

وجه وائل القباني لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، رسائل واضحة قبل مواجهة الفراعنة المرتقبة أمام منتخب بنين في دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا.

وقال القباني في تصريحات تلفزيونية إن منتخب بنين يفتقد للهوية داخل الملعب ويعتمد على أداء عشوائي، مشدداً على أنه لا يرى أي سبب يمنع منتخب مصر من تحقيق الفوز.

وأضاف أن المستويات التي ظهرت بها منتخبات السودان ومالي وتنزانيا خلال البطولة تمثل جرس إنذار لمنتخب مصر، وضرورة التعامل مع مواجهة بنين بتركيز كامل ودون استهانة.

واختتم القباني تصريحاته بالكشف عن التشكيل الذي يفضل أن يبدأ به منتخب مصر اللقاء، والذي يضم محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه محمد هاني ومحمد حمدي وياسر إبراهيم ورامي ربيعة في خط الدفاع، وفي الوسط مروان عطية وحمدي فتحي وزيزو، بينما يقود الهجوم الثلاثي محمد صلاح وتريزيجيه وعمر مرموش.