رد الصحفي المغربي أشرف بن عياد، مراسل قنوات "بي إن سبورتس"، على مطالبات لاعبي منتخب تنزانيا بالحصول على ركلة جزاء أمام المغرب، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس.

وشهدت مباراة المغرب وتنزانيا أمس، في دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا، حالة تحكيمية مثيرة للجدل، بعد تدخل من لاعب منتخب المغرب على المهاجم التنزاني، داخل منطقة الجزاء، وسط مطالبات من الجانب التنزاني بركلة جزاء إلا أن الحكم لم يحتسب أي مخالفة.

وتسببت هذه اللعبة في حالة جدل كبيرة، عقب نهاية المباراة، حيث اعترض الجهاز الفني لمنتخب تنزانيا ولاعبي المنتخب بقوة على حكم المباراة، بسبب عدم احتساب ركلة جزاء.

وكتب بن عياد عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "ليست هناك أي ركلة جزاء، حركة عادية تحدث ألف مرة في السنة، في كل الدوريات والمباريات الدولية".

وحقق المنتخب المغربي، الفوز أمس على حساب نظيره منتخب تنزانيا، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا.

موعد مباراة المغرب المقبلة

ويلاقي منتخب المغرب في دور ربع النهائي ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، نظيره المنتخب الكاميروني، يوم الجمعة المقبل الموافق 9 يناير الجاري.

