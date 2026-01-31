فرض منتخب مصر لكرة اليد كلمته على الساحة الإفريقية، بعدما نجح في حسم لقب البطولة الإفريقية في نسختها السابعة والعشرين عقب انتصار ساحق على منتخب تونس في المباراة النهائية.

وشهدت المواجهة تفوق مصري واضح منذ بدايتها، إذ أنهى الفراعنة الشوط الأول بنتيجة 17-10، ومع بداية الشوط الثاني واصل لاعبو المنتخب ضغطهم الهجومي، لتحسم المواجهة النهائية بنتيجة عريضة بلغت 37-24.

وبهذه النتيجة، رفع منتخب مصر رصيده إلى 10 ألقاب إفريقية، ليعتلي صدارة الأكثر تتويجاً بالبطولة القارية بالتساوي مع منتخب تونس.

كما يعد هذا اللقب الرابع توالياً لمنتخب مصر في البطولة الإفريقية، والثاني الذي ينتزعه من تونس خلال آخر أربع نسخ.

وعلى صعيد المواجهات النهائية، تمكن منتخب مصر من حسم اللقب الإفريقي أمام تونس في 6 مناسبات مختلفة، مقابل 3 تتويجات جاءت على حساب الجزائر، ولقب وحيد أمام كاب فيردي، بينما خسر النهائي أمام تونس في 4 مرات.