يواجه منتخب تونس نظيره المالي اليوم السبت٬ ضمن منافسات دور ال١٦ من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة منتخب تونس ومالي

وتقام المباراة في تمام الساعة ٩ مساءً على استاد " محمد الخامس" بالمغرب.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت ماكس١.

بي إن سبورت ماكس ٢.

وكان منتخب تونس تأهل لدور ال ١٦ من أمم أفريقيا كوصيف للمجموعة الثالثة برصيد ٤ نقاط من فوز وتعادل وخسارة، بالطريقة ذاتها صعدت مالي، ولكن بفارق نقطة أقل بعدما حققت ٣ تعادلات.