موعد مباراة منتخب تونس ومالي في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

كتب - محمد الميموني:

11:21 ص 03/01/2026 تعديل في 11:29 ص
    منتخب تونس
    فرجاني ساسي من مران منتخب تونس
    مباراة منتخب تونس وأوغندا (3)
    مباراة منتخب تونس وأوغندا (4)
    مباراة منتخب تونس وأوغندا (2)
    مباراة منتخب تونس وأوغندا (1)

يواجه منتخب تونس نظيره المالي اليوم السبت٬ ضمن منافسات دور ال١٦ من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة منتخب تونس ومالي

وتقام المباراة في تمام الساعة ٩ مساءً على استاد " محمد الخامس" بالمغرب.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت ماكس١.

بي إن سبورت ماكس ٢.

وكان منتخب تونس تأهل لدور ال ١٦ من أمم أفريقيا كوصيف للمجموعة الثالثة برصيد ٤ نقاط من فوز وتعادل وخسارة، بالطريقة ذاتها صعدت مالي، ولكن بفارق نقطة أقل بعدما حققت ٣ تعادلات.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب تونس تونس ومالي كأس الأمم الأفريقية موعد مباراة تونس ومالي

