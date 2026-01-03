موعد مباراة منتخب تونس ومالي في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة
كتب - محمد الميموني:
يواجه منتخب تونس نظيره المالي اليوم السبت٬ ضمن منافسات دور ال١٦ من بطولة كأس الأمم الأفريقية.
موعد مباراة منتخب تونس ومالي
وتقام المباراة في تمام الساعة ٩ مساءً على استاد " محمد الخامس" بالمغرب.
وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت ماكس١.
بي إن سبورت ماكس ٢.
وكان منتخب تونس تأهل لدور ال ١٦ من أمم أفريقيا كوصيف للمجموعة الثالثة برصيد ٤ نقاط من فوز وتعادل وخسارة، بالطريقة ذاتها صعدت مالي، ولكن بفارق نقطة أقل بعدما حققت ٣ تعادلات.