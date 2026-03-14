الكونفيدرالية الأفريقية

أوتوهو أويو

1 1
15:00

الزمالك

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

1 0
22:00

شباب بلوزداد

الدوري الإنجليزي

أرسنال

2 0
19:30

إيفرتون

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

1 1
22:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

2 0
22:00

إلتشي

لاعب آرسنال السابق يواجه اتهامات اغتصاب جديدة.. ما القصة؟

كتب : نهي خورشيد

11:00 م 14/03/2026

لاعب آرسنال السابق- توماس بارتي

يواجه الغاني توماس بارتي، لاعب آرسنال السابق وفياريال الحالي اتهامين جديدين بالاغتصاب، بعدما قررت محكمة لندن إحالة قضيته إلى المحكمة العليا لمواصلة النظر فيها خلال الفترة المقبلة.

وعقدت الجلسة في محكمة وستمنستر الجزئية وسط غياب اللاعب، فيما أكد محاميه أنه يعتزم الدفع ببراءته من الاتهامات الجديدة الموجهة إليه.

وبحسب تقارير صحفية بريطانية، فإن الاتهامات الأخيرة تتعلق بحادثة يزعم وقوعها في العاصمة البريطانية لندن خلال ديسمبر عام 2020.

وركزت الجلسة على الإجراءات القانونية الخاصة بالقضية دون التطرق إلى مناقشة الأدلة، وقرر نائب رئيس المحكمة إحالة القضية إلى محكمة ساوثوارك كراون التي ستنظر في الاتهامات خلال جلسة مقررة يوم 10 أبريل المقبل.

وسبق أن وجهت لبارتي خمس تهم اغتصاب تتعلق بامرأتين، إضافة إلى اتهام منفصل بالاعتداء الجنسي من قبل مشتكية ثالثة، وتعود تلك الاتهامات إلى وقائع حدثت بين عامي 2021 و2022.

مسيرة بارتي الكروية

ويعتبر توماس بارتي من أبرز لاعبي خط الوسط في الكرة الأفريقية خلال السنوات الماضية، إذ تألق سابقاً مع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني قبل انتقاله إلى آرسنال في صفقة بلغت قيمتها نحو 45 مليون جنيه إسترليني.

وخاض بارتي أكثر من 50 مباراة دولية بقميص منتخب غانا لكرة القدم، وشارك في بطولات كبرى مثل كأس العالم لكرة القدم وكأس الأمم الأفريقية.

والجدير بالذكر أن بارتي غادر صفوف آرسنال عقب انتهاء عقده في يونيو الماضي، قبل أن ينضم إلى صفوف نادي فياريال الإسباني.

توماس بارتي آرسنال أتلتيكو مدريد

خطة فرنسية من أجل لبنان.. اعتراف بإسرائيل وتحالف دولي لنزع سلاح حزب الله
"في غياب مبابي".. ريال مدريد يعلن تشكيله أمام إلتشي في الدوري الإسباني
كانوا بياكلوا وجبات .. الداخلية عن فيديو "الإسماعيلية" المثير: مُضلل
"الأحمر بالزي البديل".. تفاصيل الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والترجي
السيسي: الحكومة مش بتوعد ومبتنفذش.. لكن في حاجات خارجة عن إرادتنا
مصدق بور لـ"مصراوي": إيران ترفض وقف الحرب.. استنزفنا واشنطن إقليميًا ومصر "استثناء"