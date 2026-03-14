لاعب آرسنال السابق يواجه اتهامات اغتصاب جديدة.. ما القصة؟

يواجه الغاني توماس بارتي، لاعب آرسنال السابق وفياريال الحالي اتهامين جديدين بالاغتصاب، بعدما قررت محكمة لندن إحالة قضيته إلى المحكمة العليا لمواصلة النظر فيها خلال الفترة المقبلة.

وعقدت الجلسة في محكمة وستمنستر الجزئية وسط غياب اللاعب، فيما أكد محاميه أنه يعتزم الدفع ببراءته من الاتهامات الجديدة الموجهة إليه.

وبحسب تقارير صحفية بريطانية، فإن الاتهامات الأخيرة تتعلق بحادثة يزعم وقوعها في العاصمة البريطانية لندن خلال ديسمبر عام 2020.

وركزت الجلسة على الإجراءات القانونية الخاصة بالقضية دون التطرق إلى مناقشة الأدلة، وقرر نائب رئيس المحكمة إحالة القضية إلى محكمة ساوثوارك كراون التي ستنظر في الاتهامات خلال جلسة مقررة يوم 10 أبريل المقبل.

وسبق أن وجهت لبارتي خمس تهم اغتصاب تتعلق بامرأتين، إضافة إلى اتهام منفصل بالاعتداء الجنسي من قبل مشتكية ثالثة، وتعود تلك الاتهامات إلى وقائع حدثت بين عامي 2021 و2022.

مسيرة بارتي الكروية

ويعتبر توماس بارتي من أبرز لاعبي خط الوسط في الكرة الأفريقية خلال السنوات الماضية، إذ تألق سابقاً مع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني قبل انتقاله إلى آرسنال في صفقة بلغت قيمتها نحو 45 مليون جنيه إسترليني.

وخاض بارتي أكثر من 50 مباراة دولية بقميص منتخب غانا لكرة القدم، وشارك في بطولات كبرى مثل كأس العالم لكرة القدم وكأس الأمم الأفريقية.

والجدير بالذكر أن بارتي غادر صفوف آرسنال عقب انتهاء عقده في يونيو الماضي، قبل أن ينضم إلى صفوف نادي فياريال الإسباني.

