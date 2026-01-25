حفيظ دراجي يوجه رسالة إلى جماهير مانشستر يونايتد لهذا السبب

وجه المعلق الجزائري حفيظ دراجي، تحية إلى جماهير مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد احتفائهم بتعليقه على مستوى الفريق في المباراة الأخيرة أمام مان سيتي بالدوري الإنجليزي.

وقال دراجي، في فيديو، تم نشره الحساب الرسمي للمان يونايتد على "إنستجرام": "حابب أوجه التحية لكل عشاق مانشستر يونايتد، في كل مكان بالعالم وبشكل خاص في الوطن العربي".

وأضاف: "أشكر جماهير مان يونايتد، على تفاعلهم القوي والكبير مع تعليقي على مباراة مان يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي".

وتابع: "التفاعل القوي من الجماهير مع تعليقي على المباراة، دليل على الشعبية الكبيرة، التي يتمتع بها مان يونايتد في كل دول العالم، ليس في إنجلترا فقط".

واختتم دراجي: "أتمنى عودة المان يونايتد للقمة مرة آخرى محليا وأوروبيا، خاصة وأنه من الفرق القريبة إلى قلبي".

وكان مانشستر يونايتد تمكن من تحقيق الفوز، على حساب مان سيتي في الجولة الماضية بالدوري الإنجليزي، بنتيجة هدفين دون مقابل.

