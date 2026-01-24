أول تعليق من عمر مرموش بعد هدفه في مرمى ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

أعرب النجم المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، عن سعادته الكبيرة، بعد تسجيله هدفا مع فريقه اليوم في مرمى وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي.

وقال مرموش في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس": "أظهرنا روحا قتالية في مباراة اليوم، وجوارديولا أخبرنا بأنه يجب أن نلعب بعقولنا وقلوبنا في اللقاء، سعيد بمساعدة فريقي اليوم في الفوز بعد العودة من كأس الأمم الأفريقية".

وأضاف: "سعيد بالهدف ومساعدة السيتي على حصد نقاط المباراة الثلاث، نجحت في اختيار مكان مميز ولمستي للكرة كانت جيدة".

واختتم مرموش تصريحاته: "سنعمل خلال الفترة المقبلة على استعادة لياقتنا الفنية والذهنية، لمواصلة المشوار في مختلف البطولات، خلال الفترة المقبلة".

وكان فريق مان سيتي، تمكن من تحقيق الفوز على حساب وولفرهامبتون اليوم، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين، ضمن منافسات دور الـ 23 بالبريميرليج.

