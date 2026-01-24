"مصر ضد أوغندا".. مواعيد مباريات بطولة أفريقيا لكرة اليد اليوم السبت

تقام اليوم السبت 24 يناير الجاري، العديد من المباريات في بطولة أفريقيا لكرة اليد، المقامة في رواندا، خلال الفترة من 21 يناير الجاري حتى يوم 31 من الشهر ذاته.

ويخوض المنتخب المصري ثالث مبارياته في البطولة اليوم السبت، حينما يواجه منتخب أوغندا في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات بطولة أفريقيا لكرة اليد اليوم السبت

وجاءت مواعيد مباريات أمم أفريقيا لكرة اليد اليوم كالتالي:

بنين ضد الرأس الأخضر - 11:00 صباحا

المغرب ضد الكونغو - 3:00 مساء

أوغندا ضد مصر - 1:00 مساء

أنجولا ضد الجابون - 5:00 مساء

زامبيا ضد الجزائر - 3:00 مساء

نيجيريا ضد رواندا - 7:00 مساء

كينيا ضد تونس - 5:00 مساء

غينيا ضد الكاميرون - 7:00 مساء