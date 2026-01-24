مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

"مصر ضد أوغندا".. مواعيد مباريات بطولة أفريقيا لكرة اليد اليوم السبت

كتب - محمد عبد السلام:

06:19 ص 24/01/2026
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد (6)
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد (16)
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد (9)
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد (15)
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد (5)
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد (8)
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد (4)
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد (14)
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد (12)
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد (2)
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد (7)
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد (11)
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد (1)
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد (13)
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقام اليوم السبت 24 يناير الجاري، العديد من المباريات في بطولة أفريقيا لكرة اليد، المقامة في رواندا، خلال الفترة من 21 يناير الجاري حتى يوم 31 من الشهر ذاته.

ويخوض المنتخب المصري ثالث مبارياته في البطولة اليوم السبت، حينما يواجه منتخب أوغندا في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات بطولة أفريقيا لكرة اليد اليوم السبت

وجاءت مواعيد مباريات أمم أفريقيا لكرة اليد اليوم كالتالي:

بنين ضد الرأس الأخضر - 11:00 صباحا

المغرب ضد الكونغو - 3:00 مساء

أوغندا ضد مصر - 1:00 مساء

أنجولا ضد الجابون - 5:00 مساء

زامبيا ضد الجزائر - 3:00 مساء

نيجيريا ضد رواندا - 7:00 مساء

كينيا ضد تونس - 5:00 مساء

غينيا ضد الكاميرون - 7:00 مساء

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة منتخب مصر لكرة اليد مباريات منتخب مصر لكرة اليد بطولة إفريقيا لكرة اليد 2026 مباريات كأس أمم إفريقيا لكرة اليد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول قرار من حسام حسن وابنته بخصوص أزمة الخطوبة
رياضة محلية

أول قرار من حسام حسن وابنته بخصوص أزمة الخطوبة
بالفيديو..زوجة ترامب تطرح فيلمها الجديد"Melania" ورئيس أمريكا يروج له
أجنبي

بالفيديو..زوجة ترامب تطرح فيلمها الجديد"Melania" ورئيس أمريكا يروج له
"بالأسود" 11 صورة جديدة لزوجة محمد عواد
مصراوي ستوري

"بالأسود" 11 صورة جديدة لزوجة محمد عواد
الجيزة: تحويل مسار خط مياه متعارض مع المونوريل بالعجوزة
أخبار مصر

الجيزة: تحويل مسار خط مياه متعارض مع المونوريل بالعجوزة
معرض القاهرة للكتاب 2026.. أين تذهب غدًا السبت؟
أخبار مصر

معرض القاهرة للكتاب 2026.. أين تذهب غدًا السبت؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الأزمة لم تقترب من نهايتها"..الأمم المتحدة تحمل إسرائيل مسؤولية استمرار العنف في غزة
قفزات كبيرة متتالية.. ما المكاسب التي حققها الذهب خلال أسبوع؟