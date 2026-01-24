رسالة خاصة من تريزيجيه لجماهير الأهلي بعد الفوز على يانج أفريكانز

احتفى نادي الهلال السعودي بمدافعه السنغالي كاليدو كوليبالي، بعدما توج بلقب كأس الأمم الأفريقية 2025، التي أقيمت في المغرب خلال الفترة الماضية.

وحظي كوليبالي باستقبال خاص ومميز، من جانب زملائه بالفريق والجهاز الفني، حيث أحضروا إليه تورتة تحمل صورته وهو يحمل بين يديه كأس أمم أفريقيا، التي حصدها مع منتخب بلاده.

وكان على رأس نجوم الهلال الذين استقبلوا كوليبالي، هو الحارس المغربي ياسين بونو حارس مرمى أسود الأطلس، الذي كان متواجد في المباراة النهائية أمام منتخب السنغال، يوم الأحد الماضي.

وتمكن منتخب السنغال، من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب المغرب، بنتيجة هدف دون مقابل، في مباراة نهائي أمم أفريقيا 2025، التي جمعت بين المنتخبين يوم الأحد الماضي.

والجدير بالذكر، أن المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، كان غاب عن المباراة النهائية أمام المغرب يم الأحد الماضي، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

