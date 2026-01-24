مباريات الأمس
"بحضور بونو".. الهلال السعودي يحتفل بكاليدو كوليبالي بعد التتويج بأمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

12:28 ص 24/01/2026
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    استقبال لاعبي الهلال لكوليبالي (5)
  • عرض 14 صورة
    استقبال لاعبي الهلال لكوليبالي (6)
  • عرض 14 صورة
    استقبال لاعبي الهلال لكوليبالي (7)
  • عرض 14 صورة
    استقبال لاعبي الهلال لكوليبالي (8)
  • عرض 14 صورة
    استقبال لاعبي الهلال لكوليبالي (4)
  • عرض 14 صورة
    استقبال لاعبي الهلال لكوليبالي (9)
  • عرض 14 صورة
    استقبال لاعبي الهلال لكوليبالي (10)
  • عرض 14 صورة
    استقبال لاعبي الهلال لكوليبالي (11)
  • عرض 14 صورة
    استقبال لاعبي الهلال لكوليبالي (12)
  • عرض 14 صورة
    استقبال لاعبي الهلال لكوليبالي (13)
  • عرض 14 صورة
    استقبال لاعبي الهلال لكوليبالي (1)
  • عرض 14 صورة
    استقبال لاعبي الهلال لكوليبالي (3)
  • عرض 14 صورة
    استقبال لاعبي الهلال لكوليبالي (14)

احتفى نادي الهلال السعودي بمدافعه السنغالي كاليدو كوليبالي، بعدما توج بلقب كأس الأمم الأفريقية 2025، التي أقيمت في المغرب خلال الفترة الماضية.

وحظي كوليبالي باستقبال خاص ومميز، من جانب زملائه بالفريق والجهاز الفني، حيث أحضروا إليه تورتة تحمل صورته وهو يحمل بين يديه كأس أمم أفريقيا، التي حصدها مع منتخب بلاده.

وكان على رأس نجوم الهلال الذين استقبلوا كوليبالي، هو الحارس المغربي ياسين بونو حارس مرمى أسود الأطلس، الذي كان متواجد في المباراة النهائية أمام منتخب السنغال، يوم الأحد الماضي.

وتمكن منتخب السنغال، من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب المغرب، بنتيجة هدف دون مقابل، في مباراة نهائي أمم أفريقيا 2025، التي جمعت بين المنتخبين يوم الأحد الماضي.

والجدير بالذكر، أن المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، كان غاب عن المباراة النهائية أمام المغرب يم الأحد الماضي، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

"في وجود رونالدو".. 15 صورة لاحتفال النصر السعودي بساديو ماني بعد التتويج بأمم أفريقيا

"صدارة مصرية".. ترتيب هدافي بطولة دوري أبطال أفريقيا

كاليدو كوليبالي الهلال السعودي كأس الأمم الأفريقية بطولة أمم أفريقيا 2025 ياسين بونو

