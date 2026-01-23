رسالة خاصة من تريزيجيه لجماهير الأهلي بعد الفوز على يانج أفريكانز

وجه محمود حسن تريزيجيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة إلى جماهير الفريق، بعد الفوز على حساب يانج أفريكانز التنزاني اليوم، في دوري أبطال أفريقيا.

وحقق النادي الأهلي الفوز على حساب نظيره يانج أفريكانز التنزاني، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال تريزيجيه، في فيديو تم نشره عبر قناة "الأهلي": "حابب أبارك لجمهور النادي الأهلي العظيم، على الفوز بمباراة اليوم وإن شاء الله نكمل بالمستوى ده".

وأضاف: "إن شاء الله نستطيع إسعاد الجماهير، ونتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا 2025-2026".

وشهدت مباراة المارد الأحمر أمام يانج أفريكانز، تألق محمود حسن تريزيجيه، حيث نجح في تسجيل ثنائية المارد الأحمر في اللقاء، ليساعد الفريق في تحقيق الفوز.

ويحتل تريزيجيه حاليا، صدارة ترتيب هدافي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026، برصيد 5 أهداف.

