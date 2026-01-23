رسالة خاصة من تريزيجيه لجماهير الأهلي بعد الفوز على يانج أفريكانز

حرص نادي النصر السعودي على استقبال لاعبه السنغالي ساديو ماني، بشكل مميز بعد تتويجه بلقب أمم أفريقيا 2025 رفقة منتخب بلاده.

وحظى ماني باستقبال رائع من قبل الجهاز الفني وزملائه بالنصر، حيث حرصوا على تهنئته بالتتويج بلقب البطولة، من خلال إحضار تورتة، تحمل صورته وهو يمسك بكأس أفريقيا.

وكان على رأس لاعبي النصر السعودي الذين تواجدوا في تهنئة ماني، هو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي حرص على تهنئة زميله بطريقة خاصة بعد التتويج باللقب القاري.

وكان ماني توج بلقب كأس أمم أفريقيا 2025 مع منتخب السنغال، بعدما حقق الفوز على حساب منتخب المغرب في المباراة النهائية، بنتيجة هدف دون مقابل.

ويذكر أن النجم السنغالي، توج بجائزة أفضل لاعب في كأس الأمم الأفريقية 2025، نظرا لما قدمه مع منتخب بلاده طوال البطولة.

