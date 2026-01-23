توروب يعلق على مشاركة مروان عثمان أساسيا أمام يانج أفريكانز التنزاني

"بعد الفوز على يانج أفريكانز".. ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

أول تعليق من ياس توروب بعد فوز الأهلي على يانج أفريكانز في دوري الأبطال

كشف الدنماركي ياس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، عن سبب إشراكه لمروان عثمان لاعب الأهلي الجديد، بشكل أساسي في مباراة الفريق أمام يانج أفريكانز التنزاني، بعد أيام قليلة من انضمامه للمارد الأحمر.

وأعلن الأهلي التعاقد مع مروان عثمان بشكل رسمي، يوم الأربعاء الماضي الموافق 21 يناير الجاري، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وقال توروب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، عقب نهاية المباراة: "أعرف قدرات وإمكانيات مروان عثمان بشكل جيد، خاصة وأنني أتابع اللاعب منذ فترة طويلة".

وأضاف: "هو انضم للفريق من يومين فقط، لكن إمكانياته الفنية الكبيرة واضحة منذ البداية، وأثق أن اللاعب سيساعد الفريق بشكل كبير في المرحلة المقبلة، لذلك قررت منحه الفرصة بشكل أساسي في المباراة".

وتابع: "أتحمل مسؤولية الاعتماد على مروان عثمان منذ بداية المباراة بشكل أساسي، أعتقد أن اللاعب قدم أداء ممتاز في مباراة اليوم أمام يانج أفريكانز".

واختتم توروب تصريحاته: "أي مدرب يتمنى أن يحرز مهاجم فريقه 20 و25 هدفا في الموسم، لكن بالنسبة لي المهم أيضًا صناعة العديد من الفرص في المباراة، لأن هذا أمر يزيد من فرص الفريق في تسجيل الأهداف".

ويذكر أن المارد الأحمر، تمكن من تحقيق الفوز اليوم، على حساب نظيره يانج أفريكانز التنزاني، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "برج العرب بالإسكندرية"، في الجولة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا.

