بينهم الأهلي ويانج أفريكانز.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

06:00 ص 23/01/2026
تقام اليوم الجمعة الموافق 23 يناير، العديد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات حول العالم.

ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، مواجهة الأهلي أمام يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا، بجانب لقاء باريس سان جيرمان ضد أوكسير في الدوري الفرنسي.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

الأهلي ضد يانج أفريكانز - 6:00 مساء - بي إن سبورت 1

صن داونز ضد الهلال السوداني - 8:00 مساء - بي إن سبورت 6

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

أوكسير ضد باريس سان جيرمان - 9:00 مساء - بي إن سبورت 2

مواعيد مباريات الدوري الألماني

سانت باولي ضد هامبورج - 9:30 مساء - منصة شاهد

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

إنتر ميلان ضد بيسا - 9:45 مساء - منصة starzplay

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة لمباريات اليوم النادي الأهلي دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان

