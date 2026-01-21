مباريات الأمس
تحذير من تأثير كارثي.. كأس العالم للأندية النسائية يثير الجدل

كتب : هند عواد

03:44 م 21/01/2026
تسببت النسخة الأولى من كأس العالم للأندية سيدات، في إثارة الجدي، مع تحذير من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات من تأثير "كارثي".

وقال المتحدث باسم الدوري الممتاز للسيدات، في تصريحات نقلتها صحيفة "الجارديان"، إن موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية النسائية في يناير 2028 "قد يكون كارثياً".

وأضاف: "الدوري يعارض بشدة هذه التواريخ وقدمت حججي بقوة إلى الفيفا، الذي أعلن أن البطولة ستقام في الفترة من 5 إلى 30 يناير 2028. أعتقد أن الأندية واللاعبات يعارضن الجدول الزمني أيضاً، لكن الدوري لم يصل إلى حد الدعوة إلى مقاطعة أو التهديد بسحب الفرق الإنجليزية من المنافسة".

وواصل: "لسنا ضد إدخال بطولات جديدة من حيث المبدأ، لكن هذه التواريخ سيكون لها تأثير على خمس جولات من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات".

ودعت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات إلى إقامة البطولة خلال أشهر الصيف في نصف الكرة الشمالي، وأضاف المتحدث باسم الرابطة أنهم لا يرغبون في منع أنديتهم من المشاركة في البطولة.

وتقام مباريات نصف نهائي كأس العالم للسيدات 2026، على ملعب برينتفورد بلندن، يوم 28 يناير الحالي، بمشاركة أرسنال الإنجليزي والجيش الملكي المغرب، على أن تقام نسخة 2028 بمشاركة 16 فريقًا.

كأس العالم للأندية النسائية رابطة الدوري الإنجليزي للسيدات الفرق الإنجليزية

