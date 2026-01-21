رقم فلكي: كم أنفق مانشستر سيتي بعد ضم 13 صفقة؟

نجح نادي مانشستر سيتي في إبرام عدد كبير من الصفقات خلال عامه الأخير، بعدما عزز صفوفه بضم 13 لاعبًا جديدًا على مدار عام واحد، وصولًا إلى الميركاتو الشتوي الجاري لموسم 2025-2026.

وخلال هذه الفترة، أبرم الفريق بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا سلسلة من التعاقدات وصلت لـ 13 لاعبًا جديد، حيث وصلت القيمة الإجمالية للصفقات إلى ما يقارب نصف مليار يورو.

كم كلفت صفقات مانشستر سيتي؟

بلغت مصروفات مانشستر سيتي في سوق الانتقالات الشتوية لعام 2025 نحو 218 مليون يورو، فيما أنفق النادي خلال الميركاتو الصيفي 2025 ما يقارب 177.8 مليون يورو، قبل أن يواصل نشاطه في سوق الانتقالات الشتوية لعام 2026 بإنفاق بلغ 95 مليون يورو.

وبذلك يصل إجمالي ما أنفقه مانشستر سيتي منذ يناير 2025 وحتى الميركاتو الشتوي الحالي إلى 490.8 مليون يورو.