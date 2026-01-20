مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

فياريال

0 0
22:00

أياكس امستردام

دوري أبطال أوروبا

توتنهام هوتسبر

2 0
22:00

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

0 0
22:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

إعلان

"بمشاركة مرموش".. مان سيتي يتلقى الهزيمة بثلاثية أمام بودو جليمت في دوري الأبطال

كتب - يوسف محمد:

10:13 م 20/01/2026
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    عمر مرموش (25) (1)
  • عرض 17 صورة
    عمر مرموش (27) (1)
  • عرض 17 صورة
    عمر مرموش (26) (1)
  • عرض 17 صورة
    عمر مرموش (22) (1)
  • عرض 17 صورة
    عمر مرموش (23) (1)
  • عرض 17 صورة
    عمر مرموش (21) (1)
  • عرض 17 صورة
    عمر مرموش (11) (1)
  • عرض 17 صورة
    عمر مرموش (20) (1)
  • عرض 17 صورة
    عمر مرموش (19) (1)
  • عرض 17 صورة
    عمر مرموش (17) (1)
  • عرض 17 صورة
    عمر مرموش (16) (1)
  • عرض 17 صورة
    عمر مرموش (15) (1)
  • عرض 17 صورة
    عمر مرموش (12) (1)
  • عرض 17 صورة
    عمر مرموش (13) (1)
  • عرض 17 صورة
    عمر مرموش (14) (1)
  • عرض 17 صورة
    عمر مرموش (18) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلقى فريق مان سيتي الإنجليزي الهزيمة أمام نظيره بودو جيليمت، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وأحرز ثلاثية فريق بودو جليمت في اللقاء كل من، كاسبر في الدقيقتين 22 و24 من زمن الشوط الأول، ينس بيتر هاوجي في الدقيقة 58 من عمر المباراة.

وفي المقابل أحرز هدف مان سيتي الوحيد في اللقاء، اللاعب ريان شرقي في الدقيقة 60 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة مشاركة النجم المصري عمر مرموش لاعب مان سيتي، الذي حل بديلا في الدقيقة 70 من المباراة، بدلا من فيل فودن.

وبهذه النتيجة توقف رصيد مان سيتي عند 13 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب، فيما رفع بودو جليمت رصيده إلى النقطة رقم 6 في المركز ال 26 بجدول الترتيب.

أقرأ أيضًا:

الأهلي يخاطب كولومبوس كرو الأمريكي بخصوص وسام أبو علي

أحمد سليمان يستنكر انتقال ناصر ماهر إلى بيراميدز: "لا تعليق"

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمر مرموش مان سيتي دوري أبطال أوروبا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"بمشاركة مرموش".. مان سيتي يتلقى الهزيمة بثلاثية أمام بودو جليمت في دوري
رياضة عربية وعالمية

"بمشاركة مرموش".. مان سيتي يتلقى الهزيمة بثلاثية أمام بودو جليمت في دوري
"شهاب" يطلب فسخ عقد زواجه: "كنت عايز أتجوز أختها"
حوادث وقضايا

"شهاب" يطلب فسخ عقد زواجه: "كنت عايز أتجوز أختها"
بعد نشره رسائل خاصة من ماكرون.. ترامب يكشف السبب
شئون عربية و دولية

بعد نشره رسائل خاصة من ماكرون.. ترامب يكشف السبب
إخلاء سبيل أحمد دومة بكفالة 100 ألف جنيه
حوادث وقضايا

إخلاء سبيل أحمد دومة بكفالة 100 ألف جنيه
زينب بدر.. فتاة من أسيوط تهزم الظلام وتصبح أول مدربة كمبيوتر للمكفوفين
أخبار المحافظات

زينب بدر.. فتاة من أسيوط تهزم الظلام وتصبح أول مدربة كمبيوتر للمكفوفين

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف
مصراوي TV| توفيق عكاشة يكشف لمجدي الجلاد سيناريوهات ما بعد سقوط إيران على دول الخليج