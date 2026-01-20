"أحاول استيعاب ما حدث".. أول تعليق لأشرف حكيمي بعد خسارة أمم أفريقيا

تلقى فريق مان سيتي الإنجليزي الهزيمة أمام نظيره بودو جيليمت، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وأحرز ثلاثية فريق بودو جليمت في اللقاء كل من، كاسبر في الدقيقتين 22 و24 من زمن الشوط الأول، ينس بيتر هاوجي في الدقيقة 58 من عمر المباراة.

وفي المقابل أحرز هدف مان سيتي الوحيد في اللقاء، اللاعب ريان شرقي في الدقيقة 60 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة مشاركة النجم المصري عمر مرموش لاعب مان سيتي، الذي حل بديلا في الدقيقة 70 من المباراة، بدلا من فيل فودن.

وبهذه النتيجة توقف رصيد مان سيتي عند 13 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب، فيما رفع بودو جليمت رصيده إلى النقطة رقم 6 في المركز ال 26 بجدول الترتيب.

