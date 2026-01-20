مباريات الأمس
هل يوافق الأهلي؟.. فالنسيا الإسباني يراقب أليو ديانج

كتب : محمد عبد الهادي

01:52 م 20/01/2026
شهدت الساعات الماضية، تطورات جديدة في مستقبل لاعب النادي الأهلي المحترف أليو ديانج، وذلك مع إقتراب إنتهاء تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

ويحق لديانج التوقيع لأي فريق بشكل مجاني في شهر يناير الجاري، حيث ينتهي تعاقده رسميًا مع الأهلي بنهاية الموسم، مما يثير الغموض حول مستقبله.

في هذا السياق، كشف "راديو فالنسيا"، عن رغبة نادي فالنسيا الإسباني في التعاقد مع لاعب الوسط المالي أليو ديانج، في ظل إقتراب إنتهاء تعاقده وفشل تجديد عقده مع الأهلي.

وشهدت الفترة الماضية عروض عدة للاعب الأهلي أليو ديانج أبرزها من الدوري القطري، ومن المنتظر أن يحسم اللاعب موقفه خلال الأيام القادمة.

أليو ديانج ديانج الأهلي فالنسيا الإسباني أخبار الأهلي

