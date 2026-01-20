مباريات الأمس
قرار من وزارة التعليم السنغالية بعد تتويج أسود التيرانجا بلقب أمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

05:39 ص 20/01/2026
    بعثة منتخب السنغال (13)
    بعثة منتخب السنغال (8)
    بعثة منتخب السنغال (10)
    بعثة منتخب السنغال (12)
    بعثة منتخب السنغال (4)
    احتفال منتخب السنغال (15) (1)
    احتفال منتخب السنغال (25) (1)
    احتفال منتخب السنغال (16) (1)
    احتفال منتخب السنغال (19) (1)
    احتفال منتخب السنغال (20) (1)
    احتفال منتخب السنغال (3) (1)
    احتفال منتخب السنغال (2) (1)
    احتفال منتخب السنغال (1) (1)
    احتفال منتخب السنغال (22) (1)
    احتفال منتخب السنغال (4) (1)

لا تزال الاحتفالات تسيطر على شوارع ومدن السنغال المختلفة، بعد تتويج أسود التيرانجا بلقب أمم أفريقيا 2025، عقب الفوز على المغرب في المباراة النهائية.

وكان رئيس السنغال، منح كل العاملين بالدولة إجازة رسمية مدفوعة الأجر، أمس الإثنين 20 يناير الجاري، احتفالا بالفوز بلقب أمم أفريقيا.

ولليوم الثاني على التوالي يتم منح بعض الطلاب والعاملين إجازات رسمية، بسبب الاحتفالات بالتتويج باللقب القاري، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم السنغالية، منح طلاب مدارس بعض المدن السنغالية إجازة اليوم الثلاثاء، بسبب وجود موكب شعبي اليوم للاعبين للاحتفال باللقب مع الجماهير.

وذكرت صحيفة "Seneweb" السنغالية، أن وزارة التربية والتعليم قررت منح الطلاب في مدارس، داكار، بيكين، جيدياوي وروفيسيك، عطلة رسمية اليوم الثلاثاء 20 يناير الجاري.

وحصد منتخب السنغال لقب أمم أفريقيا 2025، بعد الفوز على منتخب المغرب في المباراة النهائية، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين، يوم الأحد الماضي 18 يناير الجاري.

أقرأ أيضًا:

من شوارع السنغال إلى الذهب الأفريقي.. 15 صورة نادرة لساديو ماني بطل أمم أفريقيا

"بحضور الرئيس".. الصور الأولى من استقبال بعثة منتخب السنغال بعد التتويج بأمم أفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بعثة منتخب السنغال كأس الأمم الأفريقة السنغال والمغرب بطولة أمم أفريقيا منتخب السنغال

