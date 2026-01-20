حظيت بعثة المنتخب السنغالي، باستقبال رسمي في مطار أيداهو الدولي، بعد التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا 2025، التي أقيمت في المغرب.

وحقق منتخب السنغال لقب كأس أمم أفريقيا 2025، بعد الفوز على حساب المنتخب المغربي، في المباراة النهائية، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم الأحد الماضي.

وكان في استقبال بعثة أسود التيرانجا في المار، مجموعة من القيادات السياسية، على رأسهم الرئيس السنغالي باسيرو فاي، الذي تواجدت في المطار وقام بتهنئة اللاعبين، بعد حصد اللقب الأفريقي.

وكشف الاتحاد السنغالي لكرة القدم، في قوت سابق أنه سيتم تنظيم حفل استقبال رسمي لأعضاء المنتخب السنغال المتوج باللقب الأفريقية، داخل القصر الجمهوري السنغالي اليوم الثلاثاء 20 يناير.

ويذكر أن منتخب السنغال رفع عدد ألقابه في كأس أمم أفريقيا إلى لقبين، حيث توج باللقب مرة واحدة من قبل، في نسخة البطولة عام 2021 التي أقيمت في الكاميرون.

