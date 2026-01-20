مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

الجونة

- -
14:30

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا

جليمت

- -
19:45

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

موناكو

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

- -
22:00

باريس سان جيرمان

الدوري السعودي

أهلي جدة

- -
19:30

الخليج

جميع المباريات

إعلان

"بحضور الرئيس".. الصور الأولى من استقبال بعثة منتخب السنغال بعد التتويج بأمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

03:11 ص 20/01/2026
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    بعثة منتخب السنغال (4)
  • عرض 17 صورة
    بعثة منتخب السنغال (5)
  • عرض 17 صورة
    بعثة منتخب السنغال (2)
  • عرض 17 صورة
    بعثة منتخب السنغال (6)
  • عرض 17 صورة
    بعثة منتخب السنغال (3)
  • عرض 17 صورة
    بعثة منتخب السنغال (9)
  • عرض 17 صورة
    بعثة منتخب السنغال (8)
  • عرض 17 صورة
    بعثة منتخب السنغال (7)
  • عرض 17 صورة
    بعثة منتخب السنغال (11)
  • عرض 17 صورة
    بعثة منتخب السنغال (10)
  • عرض 17 صورة
    بعثة منتخب السنغال (12)
  • عرض 17 صورة
    بعثة منتخب السنغال (13)
  • عرض 17 صورة
    بعثة منتخب السنغال (15)
  • عرض 17 صورة
    بعثة منتخب السنغال (16)
  • عرض 17 صورة
    بعثة منتخب السنغال (17)
  • عرض 17 صورة
    بعثة منتخب السنغال (14)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حظيت بعثة المنتخب السنغالي، باستقبال رسمي في مطار أيداهو الدولي، بعد التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا 2025، التي أقيمت في المغرب.

وحقق منتخب السنغال لقب كأس أمم أفريقيا 2025، بعد الفوز على حساب المنتخب المغربي، في المباراة النهائية، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم الأحد الماضي.

وكان في استقبال بعثة أسود التيرانجا في المار، مجموعة من القيادات السياسية، على رأسهم الرئيس السنغالي باسيرو فاي، الذي تواجدت في المطار وقام بتهنئة اللاعبين، بعد حصد اللقب الأفريقي.

وكشف الاتحاد السنغالي لكرة القدم، في قوت سابق أنه سيتم تنظيم حفل استقبال رسمي لأعضاء المنتخب السنغال المتوج باللقب الأفريقية، داخل القصر الجمهوري السنغالي اليوم الثلاثاء 20 يناير.

ويذكر أن منتخب السنغال رفع عدد ألقابه في كأس أمم أفريقيا إلى لقبين، حيث توج باللقب مرة واحدة من قبل، في نسخة البطولة عام 2021 التي أقيمت في الكاميرون.

أقرأ أيضًا:

زوجة عصام الحضري تنشر صورهم بملعب نهائي كأس الأمم الأفريقية

"بسكوته" 15 صورة لشقيقة وسام أبوعلي والجمهور يعلق

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب السنغال كأس الأمم الأفريقية السنغال والمغرب بعثة منتخب السنغال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رمضان 2026.. حمادة هلال ينشر فيديو ترويجي من كواليس "المداح.. أسطورة النهاية"
زووم

رمضان 2026.. حمادة هلال ينشر فيديو ترويجي من كواليس "المداح.. أسطورة النهاية"
"فرصة جديدة".. اتصال هاتفي بين ترامب والشرع لبحث تطورات الأوضاع
شئون عربية و دولية

"فرصة جديدة".. اتصال هاتفي بين ترامب والشرع لبحث تطورات الأوضاع

زوجة عصام الحضري تنشر صورهم بملعب نهائي كأس الأمم الأفريقية
مصراوي ستوري

زوجة عصام الحضري تنشر صورهم بملعب نهائي كأس الأمم الأفريقية
مصادر: ترامب طلب من الرئيس السوري إنهاء الاشتباكات مع الأكراد
شئون عربية و دولية

مصادر: ترامب طلب من الرئيس السوري إنهاء الاشتباكات مع الأكراد
"بحضور الرئيس".. الصور الأولى من استقبال بعثة منتخب السنغال بعد التتويج
رياضة عربية وعالمية

"بحضور الرئيس".. الصور الأولى من استقبال بعثة منتخب السنغال بعد التتويج

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"اقتصادية الشيوخ" تكشف تفاصيل تعديلات قانون الضريبة العقارية الجديدة
الجزء الأول| أسرار ما قبل العاصفة: توفيق عكاشة يتحدث عن إيران وأمريكا وحرب عالمية قادمة