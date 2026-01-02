بعد خروجه من السجن.. استثمار جديد لـ داني ألفيش في البرتغال.. ما القصة؟

حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة قمة الكلاسيكو أمام النصر لصالحه، بعدما حقق فوزاً مثيراً بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026.

ودخل النصر المباراة متصدراً جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، في حين خاض الأهلي المواجهة وهو يحتل المركز الرابع بـ22 نقطة باحثاً عن تقليص الفارق مع فرق الصدارة.

أحداث المباراة

فرض الأهلي سيطرته منذ الدقائق الأولى وهدد مرمى النصر مبكراً، قبل أن ينجح إيفان توني في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 7، مستغلاً عرضية متقنة من ويندرسون جالينو، حولها داخل الشباك.

واصل الراقي ضغطه الهجومي، ليعود توني ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 20 بتسديدة قوية، مؤكّدًا تفوق أصحاب الأرض.

لم يستسلم النصر، ونجح في تقليص الفارق عند الدقيقة 31 عن طريق عبدالإله العمري بتسديدة قوية، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويدرك التعادل برأسية متقنة من كرة ركنية في الدقيقة 45+1، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-2.

مع انطلاق الشوط الثاني، استعاد الأهلي توازنه، ونجح المدافع ميريح ديميرال في تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 55، بعدما ارتقى برأسه لركلة حرة نفذها إيفان توني بإتقان، مانحاً فريقه هدف الفوز.

بطاقتان حمراوان في الوقت القاتل

وشهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء توتراً، إذ أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه علي مجرشي لاعب الأهلي في الدقيقة 90+6، قبل أن يكمل المواجهة بطرد نواف بوشل لاعب النصر في الدقيقة 90+8 بعد إعاقته لاعباً من الأهلي في وضعية انفراد.

بهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 25 نقطة ليواصل تواجده في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد النصر عند 31 نقطة في الصدارة، متلقياً خسارته الأولى في الموسم الحالي، بعد سلسلة من 10 انتصارات وتعادل وحيد في 11 مباراة سابقة.