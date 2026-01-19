مباريات الأمس
خبير تحكيم دولي يحسم الجدل بخصوص ركلة جزاء المغرب في نهائي كأس أمم أفريقيا

كتب : نهي خورشيد

02:29 ص 19/01/2026
أكد ياسر عبد الرؤوف الخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق، أن مهاجم منتخب السنغال لم يرتكب أي مخالفة في الكرة المثيرة للجدل أمام المغرب خلال نهائي أمم إفريقيا.

وأضاف عبد الرؤوف في تصريحات تلفزيونية أن ركلة جزاء المغرب صحيحة بنسبة 100%، نظراً لوجود حالة واضحة من الشد والجذب داخل منطقة الجزاء.

وأشار الخبير إلى أن اعتراض لاعبي السنغال وانسحابهم المؤقت من الملعب كان بسبب عدم احتساب هدفهم، وليس ركلة الجزاء التي حصل عليها منتخب المغرب، متوقعاً في الوقت ذاته أن يوقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عقوبات على المنتخب السنغالي نتيجة تهديده بالانسحاب.

وختم الخبير التحكيمي تصريحاته بالتأكيد على خيبة أمله من مستوى التحكيم الإفريقي في البطولة، مشيراً إلى أن الأداء كان دون المستوى وقدم صورة سيئة أمام العالم

* السنغال بطلا لكأس الأمم الأفريقية 2025