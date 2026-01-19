"إصابة خطيرة وغضب الركراكي".. ما لم تشاهده في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025

صافرات استهجان.. المدير الفني للسنغال يتعرض لموقف محرج من صحفيين المغرب

أول قرار من رئيس السنغال بعد تتويج منتخب بلاده بأمم أفريقيا 2025

أكد ياسر عبد الرؤوف الخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق، أن مهاجم منتخب السنغال لم يرتكب أي مخالفة في الكرة المثيرة للجدل أمام المغرب خلال نهائي أمم إفريقيا.

وأضاف عبد الرؤوف في تصريحات تلفزيونية أن ركلة جزاء المغرب صحيحة بنسبة 100%، نظراً لوجود حالة واضحة من الشد والجذب داخل منطقة الجزاء.

وأشار الخبير إلى أن اعتراض لاعبي السنغال وانسحابهم المؤقت من الملعب كان بسبب عدم احتساب هدفهم، وليس ركلة الجزاء التي حصل عليها منتخب المغرب، متوقعاً في الوقت ذاته أن يوقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عقوبات على المنتخب السنغالي نتيجة تهديده بالانسحاب.

وختم الخبير التحكيمي تصريحاته بالتأكيد على خيبة أمله من مستوى التحكيم الإفريقي في البطولة، مشيراً إلى أن الأداء كان دون المستوى وقدم صورة سيئة أمام العالم