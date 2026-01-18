مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
22:00

بورنموث

الدوري الإسباني

إلتشي

- -
22:00

اشبيلية

الدوري الإيطالي

لاتسيو

- -
21:45

كومو

جميع المباريات

إعلان

فيديو هدف السنغال الملغي في مرمى منتخب المغرب

كتب : مصراوي

11:19 م 18/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    هدف السنغال الملغي (4)
  • عرض 4 صورة
    هدف السنغال الملغي (3)
  • عرض 4 صورة
    هدف السنغال الملغي (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب – محمد عبد السلام:

سجل منتخب السنغال هدفا قاتلا في الدقائق الأخيرة من مباراته أمام منتخب المغرب، ضمن نهائي كأس الأمم الإفريقية.

إلا أن حكم اللقاء عاد وألغى الهدف سريعا، بداعي ارتكاب خطأ من أحد لاعبي المنتخب السنغالي قبل تسجيل الهدف.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للمنتخب المغربي في الدقائق الأخيرة من المباراة، وبذلك القرار غادر لاعبي منتخب السنغال المباراة اعتراضا على قرار حكم المباراة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

هدف السنغال الملغي منتخب المغرب منتخب السنغال كأس الأمم الأفريقيا هدف السنغال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول تعليق من نجيب ساويرس على مباراة المغرب والسنغال
رياضة عربية وعالمية

أول تعليق من نجيب ساويرس على مباراة المغرب والسنغال

هيئة الدواء: لا رسوم أو تراخيص مطلوبة على نشاط التركيبات الصيدلية بوضعها
أخبار مصر

هيئة الدواء: لا رسوم أو تراخيص مطلوبة على نشاط التركيبات الصيدلية بوضعها
"جوزي ضربني بالنار".. سيدة تستغيث وأمن الفيوم يتحرك
حوادث وقضايا

"جوزي ضربني بالنار".. سيدة تستغيث وأمن الفيوم يتحرك
بعد القرار الجمهوري بإنشائها.. رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للجنة
أخبار مصر

بعد القرار الجمهوري بإنشائها.. رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للجنة
ليه الناس بتستغرب أحيانا سياسات الإمارات؟ توفيق عكاشة يحل اللغز
مصراوى TV

ليه الناس بتستغرب أحيانا سياسات الإمارات؟ توفيق عكاشة يحل اللغز

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

* السنغال بطلا لكأس الأمم الأفريقية 2025