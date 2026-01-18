فيديو هدف السنغال الملغي في مرمى منتخب المغرب

بعد جدل ركلة الجزاء.. من هو حكم مباراة المغرب والسنغال بنهائي كأس أمم أفريقيا؟

من هو بابا جاي صاحب هدف تقدم منتخب السنغال على المغرب بنهائي كأس الأمم

كتب – محمد عبد السلام:

سجل منتخب السنغال هدفا قاتلا في الدقائق الأخيرة من مباراته أمام منتخب المغرب، ضمن نهائي كأس الأمم الإفريقية.

إلا أن حكم اللقاء عاد وألغى الهدف سريعا، بداعي ارتكاب خطأ من أحد لاعبي المنتخب السنغالي قبل تسجيل الهدف.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للمنتخب المغربي في الدقائق الأخيرة من المباراة، وبذلك القرار غادر لاعبي منتخب السنغال المباراة اعتراضا على قرار حكم المباراة.