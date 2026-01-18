بعد جدل ركلة الجزاء.. من هو حكم مباراة المغرب والسنغال بنهائي كأس أمم أفريقيا؟

من هو بابا جاي صاحب هدف تقدم منتخب السنغال على المغرب بنهائي كأس الأمم

يلاقي منتخب المغرب حاليا نظيره المنتخب السنغالي، على ملعب "الأمير مولاي عبدالله"، في إطار منافسات نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

ماذا يحدث حال انتهاء مباراة المغرب والسنغال في نهائي أمم أفريقيا 2025 بالتعادل؟

وكان منتخب المغرب تأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا، بعدما حقق الفوز في نصف النهائي على حساب نيجيريا، بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، فيما حقق منتخب السنغال الفوز على حساب مصر بهدف دون مقابل.

ويسيطر التعادل السلبي دون أهداف حتى الآن، على نتيجة المباراة التي تجمع بين منتخبي المغرب والسنغال، في اللقاء الذي يقام على ملعب "الأمير مولاي عبدالله".

وحال انتهاء المباراة بهذه النتيجة، سيتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية، وإذا استمر التعادل في الأشواط الإضافية، سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.