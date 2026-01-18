مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

1 0
21:00

المغرب

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

0 1
18:30

إيفرتون

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

2 1
22:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

ماذا يحدث حال انتهاء مباراة المغرب والسنغال في نهائي أمم أفريقيا 2025 بالتعادل؟

كتب- يوسف محمد:

10:52 م 18/01/2026
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    مباراة المغرب والسنغال (3) (1)
  • عرض 18 صورة
    مباراة المغرب والسنغال (4) (1)
  • عرض 18 صورة
    مباراة المغرب والسنغال (6) (1)
  • عرض 18 صورة
    مباراة المغرب والسنغال (7) (1)
  • عرض 18 صورة
    مباراة المغرب والسنغال (5) (1)
  • عرض 18 صورة
    مباراة المغرب والسنغال (8) (1)
  • عرض 18 صورة
    لقطات من مباراة المغرب والكاميرون (1) (1)
  • عرض 18 صورة
    سبيد في نهائي كأس أمم أفريقيا (1)
  • عرض 18 صورة
    سبيد في نهائي كأس أمم أفريقيا (2)
  • عرض 18 صورة
    سبيد في نهائي كأس أمم أفريقيا (5)
  • عرض 18 صورة
    سبيد في نهائي كأس أمم أفريقيا (3)
  • عرض 18 صورة
    سبيد في نهائي كأس أمم أفريقيا (4)
  • عرض 18 صورة
    سبيد في نهائي كأس أمم أفريقيا (10)
  • عرض 18 صورة
    سبيد في نهائي كأس أمم أفريقيا (8)
  • عرض 18 صورة
    سبيد في نهائي كأس أمم أفريقيا (9)
  • عرض 18 صورة
    سبيد في نهائي كأس أمم أفريقيا (6)
  • عرض 18 صورة
    سبيد في نهائي كأس أمم أفريقيا (7)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يلاقي منتخب المغرب حاليا نظيره المنتخب السنغالي، على ملعب "الأمير مولاي عبدالله"، في إطار منافسات نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

ماذا يحدث حال انتهاء مباراة المغرب والسنغال في نهائي أمم أفريقيا 2025 بالتعادل؟

وكان منتخب المغرب تأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا، بعدما حقق الفوز في نصف النهائي على حساب نيجيريا، بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، فيما حقق منتخب السنغال الفوز على حساب مصر بهدف دون مقابل.

ويسيطر التعادل السلبي دون أهداف حتى الآن، على نتيجة المباراة التي تجمع بين منتخبي المغرب والسنغال، في اللقاء الذي يقام على ملعب "الأمير مولاي عبدالله".

وحال انتهاء المباراة بهذه النتيجة، سيتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية، وإذا استمر التعادل في الأشواط الإضافية، سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة المغرب والسنغال ماتش المغرب المغرب والسنغال نهائي امم افريقيا 2025 موعد نهائي افريقيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فيديو.. ويل سميث زاحفا داخل الأهرامات: مغامرة فريدة
أخبار مصر

فيديو.. ويل سميث زاحفا داخل الأهرامات: مغامرة فريدة
"عادت إلى الحياة".. جنازة سيدة مسنة تتحول إلى عيد ميلاد في الهند
علاقات

"عادت إلى الحياة".. جنازة سيدة مسنة تتحول إلى عيد ميلاد في الهند
عمار علي حسن يسرد 70 حكاية خرافية مصرية في "الأرانب الحجرية"
أخبار مصر

عمار علي حسن يسرد 70 حكاية خرافية مصرية في "الأرانب الحجرية"
لإبعاد قطر وتركيا.. مسؤول إسرائيلي يطالب بتسليم إدارة غزة إلى مصر
شئون عربية و دولية

لإبعاد قطر وتركيا.. مسؤول إسرائيلي يطالب بتسليم إدارة غزة إلى مصر
بعد القرار الجمهوري بإنشائها.. رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للجنة
أخبار مصر

بعد القرار الجمهوري بإنشائها.. رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للجنة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. السنغال 1 ضد 0 المغرب.. جاي يسجل الأول لأسود التيرانجا