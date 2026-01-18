"اللي مش هيقدم 150% مينضمش".. انتقادات قوية من وائل جمعة لعدد من لاعبي

خطفت المطربة والممثلة الكندية صاحبة الأصول المغربية نورا فتحي، الأنظار بشكل كبير خلال الأيام الماضية، بعد ظهورها في الكثير من المباريات للمنتخب المغربي، خلال بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وأشارت العديد من التقارير خلال الساعات الماضية، أن هناك علاقة تجمع بين الثنائي أشرف حكيمي قائد منتخب المغرب والممثلة نورا فتحي، وهو ما لم يتم تأكيد بشكل رسمي من جانب الثنائي حتى الآن.

أبر المعلومات عن الممثلة نورا فتحي

وتبلغ نورا فتحي من العمر 33 عاما، فهى من مواليد عام 1992 في كندا، لأب مغربي.

ونورا تخرجت من مدرسة Westview Centennial الثانوية، ثم تخرجت بعد ذلك من جامعة يورك في مدينة تورنتو الكندية، ثم تحولت بعد ذلك لتبدأ مشوارها في عالم الفن.

وبدأت صاحبة الـ 33 عاما، مسيرتها الفنية من خلال المشاركة في بعض الإعلانات، قبل أن تتجه إلى عالم السينما الهندية، من خلال المشاركة في العديد من الأعمال، ومنها مشاركتها في فيلم زئير (نمور سوندار بانس)، وفيلم باهولبالي وغيره العديد من الأعمال التي ظهرت فيها.

وفي عام 2022، شاركت المطربة الكندية صاحبة الأصول المغربية، في تقديم أغنية "قناديل السماء"، التي كانت ضمن الأغاني الرسمية لمونديال قطر 2022، رفقة عدد من فنانات في الوطن العربي وهن: "بلقيس، منال ورحمة رياض"، بالإضافة إلى ظهورها في الحفل الختامي لكأس العالم 2022 ايضًا.

وتتمتع نورا بشعبية كبيرة على المستوى العالمي، هو ما يظهر من خلال عدد متابعيها عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، الذي تمتلك عليه 46 مليون و700 ألف متابع.

وأكدت نورا، في فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أن اللاعب الأفضل في تاريخ المغرب من وجهة نظرها، هو أشرف حكيمي.

موعد مباراة المغرب والسنغال

ويلاقي منتخب المغرب نظيره المنتخب السنغالي اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

واستضافت المغرب النسخة رقم 35 من كأس أمم أفريقيا، التي انطلقت يوم 21 ديسمبر الماضي، وتختتم اليوم الأحد الموافق 18 يناير الجاري.

أقرأ ايضًا:

"بعد دعمها له في أمم أفريقيا".. 21 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة حسام حسن

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هزيمة منتخب مصر أمام نيجيريا؟ (كوميك)