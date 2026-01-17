فيديو أهداف مباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني

"جمهور المغرب".. أول تعليق من حارس مرمى نيجيريا بعد تصديه لركلتي صلاح ومرموش

نجح فريق ريال مدريد في تحقيق الفوز على نظيره ليفانتي بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت 17 يناير، ضمن مواجهات الجولة العشرين في الدوري الإسباني.

وسجل هدفي ريال مدريد كلا من: كيليان مبابي من ركلة جزاء في الدقيقة 58، راؤول أسنسيو في الدقيقة 65.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد نقاطه إلى 48 نقطة ليحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد ليفانتي عند النقطة 14 ليحتل المركز قبل الأخير.

وتصدر كيليان مبابي جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني، برصيد 19 هدفا، بعد تسجيل ركلة جزاء اليوم.