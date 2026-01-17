فيديو أهداف مباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني
كتب - محمد عبد السلام:
نجح فريق ريال مدريد في تحقيق الفوز على نظيره ليفانتي بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت 17 يناير، ضمن مواجهات الجولة العشرين في الدوري الإسباني.
وسجل هدفي ريال مدريد كلا من: كيليان مبابي من ركلة جزاء في الدقيقة 58، راؤول أسنسيو في الدقيقة 65.
— Saeed ALHejaili (@saeed3373) January 17, 2026
هدف ريال مدريد الأول في شباك ليفانتي عن طريق كيليان مبابي من علامة الجزاء..
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
pic.twitter.com/7d6IcgUPRX
وبهذا الفوز رفع ريال مدريد نقاطه إلى 48 نقطة ليحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد ليفانتي عند النقطة 14 ليحتل المركز قبل الأخير.
وتصدر كيليان مبابي جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني، برصيد 19 هدفا، بعد تسجيل ركلة جزاء اليوم.
⚽️ رأسية رائعة من راؤول أسينسيو تعزز من تقدم ريال مدريد أمام ليفانتي#الدوري_الإسباني #LaLiga pic.twitter.com/l83xAivRVG— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 17, 2026