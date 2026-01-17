مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

مصر

0 0
18:00

نيجيريا

كأس رابطة الأندية

مودرن سبورت

0 2
20:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

2 0
14:30

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

1 1
17:00

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

2 0
17:00

برينتفورد

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

0 0
19:30

أرسنال

فيديو أهداف مباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني

كتب - محمد عبد السلام:

09:20 م 17/01/2026
    خلال مباراة ريال مدريد وليفانتي (2)
    خلال مباراة ريال مدريد وليفانتي (1)

نجح فريق ريال مدريد في تحقيق الفوز على نظيره ليفانتي بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت 17 يناير، ضمن مواجهات الجولة العشرين في الدوري الإسباني.

وسجل هدفي ريال مدريد كلا من: كيليان مبابي من ركلة جزاء في الدقيقة 58، راؤول أسنسيو في الدقيقة 65.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد نقاطه إلى 48 نقطة ليحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد ليفانتي عند النقطة 14 ليحتل المركز قبل الأخير.

وتصدر كيليان مبابي جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني، برصيد 19 هدفا، بعد تسجيل ركلة جزاء اليوم.

ريال مدريد ليفانتي كيليان مبابي الدوري الإسباني

فيديو أهداف مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي
فيديو أهداف مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

أجواء شديدة البرودة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس غدًا الأحد
أجواء شديدة البرودة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس غدًا الأحد
إحالة مسؤولي دار أيتام بمصر القديمة للنيابة.. والتضامن: لا تهاون مع استغلال
إحالة مسؤولي دار أيتام بمصر القديمة للنيابة.. والتضامن: لا تهاون مع استغلال
انتقادات قوية من وائل جمعة للجمهور المغربي بعد مباراة مصر ونيجيريا
انتقادات قوية من وائل جمعة للجمهور المغربي بعد مباراة مصر ونيجيريا
إطلالة مختلفة وألوان جريئة.. شاهد إطلالة رامز جلال في joy awards 2026
إطلالة مختلفة وألوان جريئة.. شاهد إطلالة رامز جلال في joy awards 2026

أخبار كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

- لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي