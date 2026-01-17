"هدف ملغي للنسور".. ملخص شوط مصر ونيجيريا الأول في كأس الأمم الأفريقية

انتهى قبل قليل الشوط الأول من مواجهة منتخب مصر ونظيره النيجيري، في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، والمقامة حالياً بالمغرب.

بدأ منتخب نيجيريا اللقاء بضغط مبكر، بعدما انطلق أحد لاعبيه من الجبهة وتجاوز خالد صبحي قبل أن يرسل عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن مهند لاشين كان في الموعد وتصدى للكرة ليحولها إلى ركنية في الدقيقة الثالثة.

وبعدها بدقيقة، تعرض إمام عاشور لسقوط قوي عقب اصطدامه براية الركنية، قبل أن يستكمل اللقاء.

واعتمد منتخب مصر على التحولات السريعة، وكاد مصطفى محمد أن يقود هجمة مرتدة واعدة في الدقيقة العاشرة، إلا أن تمريرته لم تكن دقيقة ونجح الدفاع النيجيري في قطع الكرة قبل وصولها إلى تريزيجيه.

وردت نيجيريا بتسديدة من أكور آدامز في الدقيقة 14، اصطدمت بظهر رامي ربيعة ووصلت سهلة إلى يد الحارس مصطفى شوبير.

ومع مرور الوقت، حاول المنتخب المصري مباغتة منافسه، وظهر ذلك في الدقيقة 16 بمحاولات هجومية منظمة، قبل أن يهدر تريزيجيه فرصة خطيرة بعد تمريرة متقنة من محمد صلاح خلف دفاعات نيجيريا، إلا أن الحارس ستانلي نوابيلي خرج من مرماه في التوقيت المناسب وأبعد الكرة في الدقيقة 17.

واصل الفراعنة محاولاتهم، إذ أرسل إمام عاشور تمريرة إلى خالد صبحي في الدقيقة 25، لكن العرضية لم تجد المتابعة المطلوبة.

وفي الدقيقة 27، أهدر منتخب مصر أخطر فرص الشوط، بعدما مرر زيزو كرة إلى محمد هاني الذي أرسل عرضية أرضية قابلها محمد صلاح، إلا أن الحارس النيجيري تصدى لها، ثم عاد صلاح ليسدد مجدداً لترتد الكرة ويحتسب الحكم ركنية لمصر.

وأحرز منتخب نيجيريا هدفاً عن طريق بول أونواتشو في الدقيقة 36، إلا أن الحكم ألغاه بداعي وجود خطأ على حمدي فتحي، قبل أن يتم تأكيد القرار بعد مراجعة الحالة، مع إشهار بطاقة صفراء لأونواتشو في الدقيقة 39.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط تدخلات قوية، إذ تعرض زيزو لتدخل عنيف في الدقيقة 40، فيما نال قائد نيجيريا موسيس سيمون بطاقة صفراء بعد إعاقته لمحمد صلاح في الدقيقة 45.

واختتم الشوط الأول بمحاولة مصرية من كرة ثابتة نفذها زيزو، قبل أن تعود الكرة إلى هاني ثم خالد صبحي الذي أرسل عرضية أبعدها الدفاع النيجيري.