مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

مصر

0 0
18:00

نيجيريا

كأس رابطة الأندية

مودرن سبورت

0 0
20:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

2 0
14:30

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

1 1
17:00

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

2 0
17:00

برينتفورد

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

0 0
19:30

أرسنال

جميع المباريات

إعلان

"هدف ملغي للنسور".. ملخص شوط مصر ونيجيريا الأول في كأس الأمم الأفريقية

كتب : نهي خورشيد

07:04 م 17/01/2026 تعديل في 07:31 م
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
    مباراة مصر ونيجيريا (4) (1)
  • عرض 23 صورة
    مباراة مصر ونيجيريا (9) (1)
  • عرض 23 صورة
    مباراة مصر ونيجيريا (3) (1)
  • عرض 23 صورة
    مباراة مصر ونيجيريا (2) (1)
  • عرض 23 صورة
    مباراة مصر ونيجيريا (14) (1)
  • عرض 23 صورة
    مباراة مصر ونيجيريا (10) (1)
  • عرض 23 صورة
    مباراة مصر ونيجيريا (7) (1)
  • عرض 23 صورة
    مباراة مصر ونيجيريا (5) (1)
  • عرض 23 صورة
    مباراة مصر ونيجيريا (11) (1)
  • عرض 23 صورة
    مباراة مصر ونيجيريا (13) (1)
  • عرض 23 صورة
    مباراة مصر ونيجيريا (12) (1)
  • عرض 23 صورة
    مباراة مصر ونيجيريا (16) (1)
  • عرض 23 صورة
    مباراة مصر ونيجيريا (15) (1)
  • عرض 23 صورة
    مباراة مصر ونيجيريا (21) (1)
  • عرض 23 صورة
    مباراة مصر ونيجيريا (18) (1)
  • عرض 23 صورة
    مباراة مصر ونيجيريا (17) (1)
  • عرض 23 صورة
    مباراة مصر ونيجيريا (19) (1)
  • عرض 23 صورة
    مباراة مصر ونيجيريا (22) (1)
  • عرض 23 صورة
    مباراة مصر ونيجيريا (20) (1)
  • عرض 23 صورة
    مصر ونيجيريا (22)
  • عرض 23 صورة
    مصر ونيجيريا (5) (1)
  • عرض 23 صورة
    مصر ونيجيريا (3) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انتهى قبل قليل الشوط الأول من مواجهة منتخب مصر ونظيره النيجيري، في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، والمقامة حالياً بالمغرب.

بدأ منتخب نيجيريا اللقاء بضغط مبكر، بعدما انطلق أحد لاعبيه من الجبهة وتجاوز خالد صبحي قبل أن يرسل عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن مهند لاشين كان في الموعد وتصدى للكرة ليحولها إلى ركنية في الدقيقة الثالثة.

وبعدها بدقيقة، تعرض إمام عاشور لسقوط قوي عقب اصطدامه براية الركنية، قبل أن يستكمل اللقاء.

واعتمد منتخب مصر على التحولات السريعة، وكاد مصطفى محمد أن يقود هجمة مرتدة واعدة في الدقيقة العاشرة، إلا أن تمريرته لم تكن دقيقة ونجح الدفاع النيجيري في قطع الكرة قبل وصولها إلى تريزيجيه.

وردت نيجيريا بتسديدة من أكور آدامز في الدقيقة 14، اصطدمت بظهر رامي ربيعة ووصلت سهلة إلى يد الحارس مصطفى شوبير.

ومع مرور الوقت، حاول المنتخب المصري مباغتة منافسه، وظهر ذلك في الدقيقة 16 بمحاولات هجومية منظمة، قبل أن يهدر تريزيجيه فرصة خطيرة بعد تمريرة متقنة من محمد صلاح خلف دفاعات نيجيريا، إلا أن الحارس ستانلي نوابيلي خرج من مرماه في التوقيت المناسب وأبعد الكرة في الدقيقة 17.

واصل الفراعنة محاولاتهم، إذ أرسل إمام عاشور تمريرة إلى خالد صبحي في الدقيقة 25، لكن العرضية لم تجد المتابعة المطلوبة.

وفي الدقيقة 27، أهدر منتخب مصر أخطر فرص الشوط، بعدما مرر زيزو كرة إلى محمد هاني الذي أرسل عرضية أرضية قابلها محمد صلاح، إلا أن الحارس النيجيري تصدى لها، ثم عاد صلاح ليسدد مجدداً لترتد الكرة ويحتسب الحكم ركنية لمصر.

وأحرز منتخب نيجيريا هدفاً عن طريق بول أونواتشو في الدقيقة 36، إلا أن الحكم ألغاه بداعي وجود خطأ على حمدي فتحي، قبل أن يتم تأكيد القرار بعد مراجعة الحالة، مع إشهار بطاقة صفراء لأونواتشو في الدقيقة 39.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط تدخلات قوية، إذ تعرض زيزو لتدخل عنيف في الدقيقة 40، فيما نال قائد نيجيريا موسيس سيمون بطاقة صفراء بعد إعاقته لمحمد صلاح في الدقيقة 45.

واختتم الشوط الأول بمحاولة مصرية من كرة ثابتة نفذها زيزو، قبل أن تعود الكرة إلى هاني ثم خالد صبحي الذي أرسل عرضية أبعدها الدفاع النيجيري.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر نيجيريا كأس الأمم الإفريقية مباراة مصر ونيجيريا ملخص الشوط الأول مباراة مصر ونيجيريا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

صعود كبير للمؤشر الرئيسي للبورصة خلال أسبوع.. فما الأسباب؟ خبراء يجيبون
اقتصاد

صعود كبير للمؤشر الرئيسي للبورصة خلال أسبوع.. فما الأسباب؟ خبراء يجيبون
لحظة بلحظة.. مصر 0 ضد 0 نيجيريا.. مرموش يهدر الركلة الثانية للفراعنة
رياضة عربية وعالمية

لحظة بلحظة.. مصر 0 ضد 0 نيجيريا.. مرموش يهدر الركلة الثانية للفراعنة
"البرتقال ليس للجميع".. تعرف على الفئات الممنوعة من تناوله
نصائح طبية

"البرتقال ليس للجميع".. تعرف على الفئات الممنوعة من تناوله
"صور".. مدينة صغيرة للنساء فقط ويمنع الرجال دخولها.. تثير الجدل
علاقات

"صور".. مدينة صغيرة للنساء فقط ويمنع الرجال دخولها.. تثير الجدل
غدًا.. قطع مياه الشرب عن 5 مناطق في الإسكندرية لمدة 16 ساعة
أخبار المحافظات

غدًا.. قطع مياه الشرب عن 5 مناطق في الإسكندرية لمدة 16 ساعة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

- لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي
لحظة بلحظة.. مصر ضد نيجيريا