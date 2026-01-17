بينهم مصر ضد نيجيريا.. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

كيف سيتعامل سلوت مع صلاح بعد عودته إلى ليفربول ؟

أثارت تصريحات إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، عن فندق إقامة الفراعنة في مدينة طنجة المغربية، قبل مباراة السنغال الماضية، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات صحفية، أن فندق إقامة منتخب مصر في مدينة طنجة، لم يكن على المستوى المطلوب وإنما كان بمثابة "بنسيون".

أبرز المعلومات عن فندق إقامة منتخب مصر في طنجة

ويقيم منتخب مصر في فندق بارسيلو بمدينة طنجة، هو مطل على خليج طنجة، تم افتتاح هذا الفندق في عام 2022.

ويصنف بارسيلو ضمن الفنادق، التي تتمتع بخدمة 5 نجوم، ويبتعد 25 دقيقة فقط عن مطار طنجة باستخدام السيارة.

ويحتوي فندق بارسيلو، الذي كان يقيم فيه منتخب مصر في مدينة طنجة، على 200 غرفة وجناح، كما يضم 5 قاعات متعددة الاستخدام، تتسع لقرابة الـ 600 شخصا.

موعد مباراة مصر ونيجيريا

ويلاقي منتخب مصر اليوم نظيره النيجيري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة.

وفقد المنتخب الوطني فرصة استعادة لقبه الأفريقي، بعدما تلقى الهزيمة في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا على يد السنغال، بنتيجة هدف دون مقابل.

أقرأ أيضًا:

23 صورة لأجمل لحظات عماد متعب مع زوجته وبناته

زوجة عصام الحضري تحتفل بعيد ميلاده

"بعد ظهورها في مباراة نيجيريا".. 21 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة ياسين بونو حارس المغرب