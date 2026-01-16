مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

إنبي

0 0
17:00

غزل المحلة

الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو

- -
21:45

أتالانتا

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
22:00

ليون

جميع المباريات

إعلان

"يراسلونني الآن من أجل التذاكر".. نجم السنغال يوجه رسالة مثيرة قبل نهائي كأس الأمم الأفريقية

كتبت - نهى خورشيد

08:39 م 16/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    إبراهيم مباي لاعب منتخب السنغال
  • عرض 3 صورة
    إبراهيم مباي لاعب منتخب السنغال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه إبراهيم مباي لاعب منتخب السنغال رسالة مثيرة عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل ساعات من المواجهة المرتقبة أمام منتخب المغرب في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

وكتب مباي عبر حسابه الشخصي على "سناب شات":"الأشخاص الذين لم يرسلوا لي أي رسالة طيلة العام، والآن يراسلونني من أجل تذاكر النهائي… توقفوا بسرعة من فضلكم".

ومن المقرر أن تقام مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بين منتخبي المغرب والسنغال مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان منتخب السنغال حجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية بعد تحقيق فوز ثمين على منتخب مصر بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم بمدينة طنجة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إبراهيم مباي السنغال منتخب السنغال المغرب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب: لم يقنعني أحد بالتراجع عن توجيه ضربة عسكرية لإيران بل أقنعت نفسي
شئون عربية و دولية

ترامب: لم يقنعني أحد بالتراجع عن توجيه ضربة عسكرية لإيران بل أقنعت نفسي
داعية أزهرية: معجزة الإسراء والمعراج نافذة أمل لأهل الابتلاء وهذه دروس
أخبار

داعية أزهرية: معجزة الإسراء والمعراج نافذة أمل لأهل الابتلاء وهذه دروس
تصحيح خطأ.. د. توفيق عكاشة يكشف لمجدي الجلاد هدف الضربة الأمريكية الوشيكة
مصراوى TV

تصحيح خطأ.. د. توفيق عكاشة يكشف لمجدي الجلاد هدف الضربة الأمريكية الوشيكة
من هو الشيخ عمر القزابري ضيف شرف الحلقة 19 من برنامج دولة التلاوة؟
أخبار مصر

من هو الشيخ عمر القزابري ضيف شرف الحلقة 19 من برنامج دولة التلاوة؟
جهات التحقيق تعاين موقع حادث وفاة 5 أشقاء داخل منزلهم ببنها
أخبار المحافظات

جهات التحقيق تعاين موقع حادث وفاة 5 أشقاء داخل منزلهم ببنها

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان