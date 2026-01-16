أول تعليق من ريبيرو بعد تعيينه مدربا لأيك السويدي

وجه إبراهيم مباي لاعب منتخب السنغال رسالة مثيرة عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل ساعات من المواجهة المرتقبة أمام منتخب المغرب في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

وكتب مباي عبر حسابه الشخصي على "سناب شات":"الأشخاص الذين لم يرسلوا لي أي رسالة طيلة العام، والآن يراسلونني من أجل تذاكر النهائي… توقفوا بسرعة من فضلكم".

ومن المقرر أن تقام مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بين منتخبي المغرب والسنغال مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان منتخب السنغال حجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية بعد تحقيق فوز ثمين على منتخب مصر بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم بمدينة طنجة.