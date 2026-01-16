مباريات الأمس
الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو

- -
21:45

أتالانتا

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
22:00

ليون

الدوري الألماني

فيردر بريمن

- -
21:30

آ. فرانكفورت

بينهم باريس سان جيرمان ضد ليل.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

04:10 ص 16/01/2026
تقام اليوم الجمعة الموافق 16 يناير، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والمنافسة، في مختلف البطولات.

ومن أبرز مباريات اليوم، مواجهة باريس سان جيرمان ضد ليل في الدوري الفرنسي، ومباراة الاتحاد والاتفاق في الدوري السعودي.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

موناكو ضد لوريان - 8:00 مساء - بي إن سبورت 4

باريس سان جيرمان ضد ليل - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

إسبانيول ضد جيرونا - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

بيسا ضد أتالانتا - 9:45 مساء - تطبيق starzplay

مواعيد مباريات الدوري الألماني

فيردر بريمن ضد آينتراخت فرانكفورت - 9:30 مساء - منصة شاهد

مواعيد مباريات الدوري السعودي

النجمة ضد الفتح - 3:40 مساء - ثمانية

الخليج ضد الأخدود - 4:45 مساء - ثمانية

الاتحاد ضد الاتفاق - 7:30 مساء - ثمانية

مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر

إنبي ضد غزل المحلة - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 1

