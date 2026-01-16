ماذا قال ساديو ماني عن محمد صلاح بعد مباراة مصر والسنغال؟

رد فعل غريب من محمد صلاح بعد الهزيمة أمام السنغال

فيديو أهداف مباراة برشلونة ضد راسينج سانتاندير في كأس ملك إسبانيا

تقام اليوم الجمعة الموافق 16 يناير، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والمنافسة، في مختلف البطولات.

ومن أبرز مباريات اليوم، مواجهة باريس سان جيرمان ضد ليل في الدوري الفرنسي، ومباراة الاتحاد والاتفاق في الدوري السعودي.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

موناكو ضد لوريان - 8:00 مساء - بي إن سبورت 4

باريس سان جيرمان ضد ليل - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

إسبانيول ضد جيرونا - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

بيسا ضد أتالانتا - 9:45 مساء - تطبيق starzplay

مواعيد مباريات الدوري الألماني

فيردر بريمن ضد آينتراخت فرانكفورت - 9:30 مساء - منصة شاهد

مواعيد مباريات الدوري السعودي

النجمة ضد الفتح - 3:40 مساء - ثمانية

الخليج ضد الأخدود - 4:45 مساء - ثمانية

الاتحاد ضد الاتفاق - 7:30 مساء - ثمانية

مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر

إنبي ضد غزل المحلة - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 1