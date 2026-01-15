مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
17:00

طلائع الجيش

كأس رابطة الأندية

بيراميدز

- -
17:00

بتروجت

كأس رابطة الأندية

المصري

- -
20:00

الزمالك

كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

- -
20:00

سيراميكا كليوباترا

كأس ملك أسبانيا

ر.سانتاندير

- -
22:00

برشلونة

الدوري الإيطالي

كومو

- -
21:45

ميلان

جميع المباريات

إعلان

"مباراتي الأهلي والزمالك الأبرز".. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

كتب : محمد عبد الهادي

07:30 ص 15/01/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    مران الأهلي (15)
  • عرض 13 صورة
    مران الأهلي (15)
  • عرض 13 صورة
    مران الأهلي (14)
  • عرض 13 صورة
    مران الأهلي (13)
  • عرض 13 صورة
    مران الأهلي (12)
  • عرض 13 صورة
    مران الأهلي (11)
  • عرض 13 صورة
    الزمالك وسموحة (13) (1)
  • عرض 13 صورة
    الزمالك وسموحة (14) (1)
  • عرض 13 صورة
    الزمالك وسموحة (11) (1)
  • عرض 13 صورة
    الزمالك وسموحة (12) (1)
  • عرض 13 صورة
    الزمالك وسموحة (15) (1)
  • عرض 13 صورة
    الزمالك وسموحة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقام اليوم الخميس، الموافق 15 يناير 2026، العديد من المباريات الهامة والقوية، في الدوري الإيطالي وكأس الرابطة المصرية، وكأس ملك إسبانيا.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية، جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس كالتالي:

مواعيد مباريات كأس رابطة الأندية المصرية

الأهلي ضد طلائع الجيش: 5 مساءً بتوقيت القاهرة القناة الناقلة: أون سبورت 1

بيراميدز ضد بتروجيت: 5 مساءً بتوقيت القاهرة القناة الناقلة: أون سبورت 2

سيراميكا كليوباترا ضد المقاولون العرب: الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة

المصري البورسعيدي ضد الزمالك: الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

فيرونا ضد بولونيا الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة القناة الناقلة: إس تي سي

كومو ضد ميلان الساعة: 9:45 مساءً بتوقيت مصر القناة الناقلة: إس تي سي

مواعيد مباريات الدوري الألماني

أوجسبورج ضد أونيون برلين 9:30 مساء بتوقيت القاهرة

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

فالنسيا ضد ريال بورجوس: الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة

برشلونة ضد راسينج سانتاندير: الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباريات اليوم الخميس جدول مباريات اليوم الخميس مواعيد مباريات اليوم الخميس الأهلي الزمالك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب: تم إبلاغي أن عمليات القتل في إيران توقفت
شئون عربية و دولية

ترامب: تم إبلاغي أن عمليات القتل في إيران توقفت
"مريض نفسي".. ضبط عامل ادعى تعرضه للخطر كونه شاهدًا على جريمة قتل بالبحيرة
حوادث وقضايا

"مريض نفسي".. ضبط عامل ادعى تعرضه للخطر كونه شاهدًا على جريمة قتل بالبحيرة
أحمد سعد يحتفل بتأهل المتسابق مهند الباشا لنهائيات "The Voice".. صور
زووم

أحمد سعد يحتفل بتأهل المتسابق مهند الباشا لنهائيات "The Voice".. صور
أول تعليق من زوجة وليد سليمان بعد هزيمة منتخب مصر من السنغال
رياضة عربية وعالمية

أول تعليق من زوجة وليد سليمان بعد هزيمة منتخب مصر من السنغال
بعد إغلاقه 5 ساعات.. إيران تعيد فتح مجالها الجوي
شئون عربية و دولية

بعد إغلاقه 5 ساعات.. إيران تعيد فتح مجالها الجوي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان