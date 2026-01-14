مباريات الأمس
"فرص خطيرة من الجانبين".. ملخص شوط المغرب ونيجيريا الأول في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

كتب : نهي خورشيد

11:13 م 14/01/2026 تعديل في 15/01/2026
شهد الشوط الأول من مواجهة نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية بين المغرب ونيجيريا تبادل للهجمات، إذ سيطر أسود الأطلس على الكرة بنسبة 56% مقابل 44% للنسور.

وبدأ اللعب بتسديدة صيباري من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 3، قبل أن يهدد براهيم دياز المرمى بتسديدة قوية مرت بجوار القائم في الدقيقة 8.

وعلى الطرف الآخر، واجه لوكمان حارس المغرب بونو بتسديدة قوية في الدقيقة 15، لكن الدفاع وتصدي الحارس حالا دون هدف.

واصل الفريقان الضغط، مع محاولات خطيرة من المغرب عبر عرضيات أشرف حكيمي وصيباري وبراهيم دياز، وكادت أن تصل إلى الشباك في أكثر من مناسبة، أبرزها تسديدة قوية من حكيمي من ضربة حرة في الدقيقة 34 وانفراد صيباري في الدقيقة 39، لكن جميعها مرت بجوار المرمى أو تصدى لها الحارس النيجيري ببراعة.

كما كانت هناك محاولات نيجيرية من خلال عرضيات أكور أدامز وتسديدات من خارج منطقة الجزاء، لكنها لم تترجم إلى أهداف، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

المغرب ونيجريا ماتش نيجيريا والمغرب نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية كأس الأمم الأفريقية

