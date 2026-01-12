مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

إنبي

- -
17:00

المقاولون العرب

كأس رابطة الأندية

غزل المحلة

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

كأس الاتحاد الإنجليزي

ليفربول

- -
21:45

بارنسلي

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
21:45

كريمونيسي

جميع المباريات

إعلان

صحيفة سنغالية: مواجهة منتخب مصر إعادة لـ نهائي 2022 الذي فاز فيه ماني على صلاح

كتب : وائل توفيق

12:21 ص 12/01/2026
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
    محمد صلاح مع أمينة خليل
  • عرض 22 صورة
    ساديو ماني وصلاح
  • عرض 22 صورة
    ساديو ماني وصلاح
  • عرض 22 صورة
    صلاح وماني وميندي
  • عرض 22 صورة
    ماني وصلاح
  • عرض 22 صورة
    جبل وصلاح وماني
  • عرض 22 صورة
    صلاح - ماني - أبو جبل
  • عرض 22 صورة
    كلوب مع صلاح وماني
  • عرض 22 صورة
    صلاح وماني
  • عرض 22 صورة
    محمد صلاح وساديو ماني
  • عرض 22 صورة
    محمد صلاح وساديو ماني
  • عرض 22 صورة
    ساديو ماني ومحمد صلاح في ليفربول
  • عرض 22 صورة
    محمد صلاح وساديو ماني مع كأس دوري أبطال أوروبا
  • عرض 22 صورة
    صلاح وماني
  • عرض 22 صورة
    ساديو ماني ومحمد صلاح
  • عرض 22 صورة
    صلاح وماني
  • عرض 22 صورة
    محمد صلاح وماني
  • عرض 22 صورة
    صلاح وماني
  • عرض 22 صورة
    ماني وصلاح
  • عرض 22 صورة
    صلاح وماني
  • عرض 22 صورة
    ماني وفيرمينو وصلاح

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

"ستكون هذه المباراة إعادة لنهائي عام 2022 الذي فاز به ساديو ماني على زميله السابق في ليفربول، محمد صلاح".. هكذا استهلت صحيفة "esoleil" السنغالية تقريرها عن مواجهة منتخب مصر والسنغال في دور نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة حاليا في المغرب.

لفت تقرير الصحيفة ذات الشأن في السنغال، إلى أن منتخب مصر الأكثر تتويجا بكأس أمم أفريقيا يؤكد مكانته مجددًا بالفوز على كوت ديفوار بثلاثة أهدف مقابل هدفين، رغم أنهم يفتقدون لوجود نجوم محترفين في الدوريات الكبرى.

تعليق صحيفة سنغالية

وأشارت إلى أن منتخب السنغال لم يُهزم سوى مرة واحدة من مصر منذ أكثر من 20 عامًا، كانت في مارس 2022، في مباراة أقيمت ضمن منافسات الملحق المؤهل لكأس العالم.

وفي مباريات نصف نهائي أمم أفريقيا، أُقصى منتخب السنغال مرة واحدة من منتخب مصر في بطولة عام 2006.

وصفت الصحيفة محمد صلاح بـ "غير المحظوظ" في النهائي، حيث لم تحقق البطولة منذ عام 2010، لذا يأمل في الإمساك بالكأس الذي أفلت منه حتى الآن في مسيرته الحافلة.

كما ذكر التقرير أن محمد صلاح حقق نجاحا ضد أسود التيرانجا لكن على الورق فقط، إذ فاز منتخب السنغال بأول لقب قاري على حساب منتخب مصر، فبراير 2022، وفي مباراة فارقة (من مبارتين) أقصى السنغال الفراعنة ليصعدوا على كأس العالم 2022.

ويتواجه منتخب مصر والسنغال في مباراة بدور نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية يوم الأربعاء المقبل، 7 مساء، بتوقيت القاهرة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ساديو ماني وصلاح مباراة مصر والسنغال موعد مباراة منتخب مصر والسنغال كأس الأمم الأفريقية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ضبط أستاذة جامعية حاولت تهريب كيلو آيس بمطار القاهرة
حوادث وقضايا

ضبط أستاذة جامعية حاولت تهريب كيلو آيس بمطار القاهرة

"تفوق أسود التيرانجا".. تاريخ مواجهات مصر والسنغال قبل مباراة نصف نهائي
رياضة عربية وعالمية

"تفوق أسود التيرانجا".. تاريخ مواجهات مصر والسنغال قبل مباراة نصف نهائي
عاطل يقتحم مسكنًا ويتحرش بثلاث فتيات وسقوط إحداهن من شقة بالقاهرة.. الداخلية
حوادث وقضايا

عاطل يقتحم مسكنًا ويتحرش بثلاث فتيات وسقوط إحداهن من شقة بالقاهرة.. الداخلية
عمرو أديب: البرلمان مطالب بمحاسبة الوزراء.. وإذاعة الجلسات تعيد رونقه
أخبار مصر

عمرو أديب: البرلمان مطالب بمحاسبة الوزراء.. وإذاعة الجلسات تعيد رونقه
زياد بهاء الدين: الاقتصاد المصري قادر على الاستمرار دون "صندوق النقد" بشرط
أخبار مصر

زياد بهاء الدين: الاقتصاد المصري قادر على الاستمرار دون "صندوق النقد" بشرط

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان