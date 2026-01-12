"بعد الفوز على كوت ديفوار".. محمد صلاح ينشر صورة مع لاعبي منتخب مصر على

"ستكون هذه المباراة إعادة لنهائي عام 2022 الذي فاز به ساديو ماني على زميله السابق في ليفربول، محمد صلاح".. هكذا استهلت صحيفة "esoleil" السنغالية تقريرها عن مواجهة منتخب مصر والسنغال في دور نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة حاليا في المغرب.

لفت تقرير الصحيفة ذات الشأن في السنغال، إلى أن منتخب مصر الأكثر تتويجا بكأس أمم أفريقيا يؤكد مكانته مجددًا بالفوز على كوت ديفوار بثلاثة أهدف مقابل هدفين، رغم أنهم يفتقدون لوجود نجوم محترفين في الدوريات الكبرى.

وأشارت إلى أن منتخب السنغال لم يُهزم سوى مرة واحدة من مصر منذ أكثر من 20 عامًا، كانت في مارس 2022، في مباراة أقيمت ضمن منافسات الملحق المؤهل لكأس العالم.

وفي مباريات نصف نهائي أمم أفريقيا، أُقصى منتخب السنغال مرة واحدة من منتخب مصر في بطولة عام 2006.

وصفت الصحيفة محمد صلاح بـ "غير المحظوظ" في النهائي، حيث لم تحقق البطولة منذ عام 2010، لذا يأمل في الإمساك بالكأس الذي أفلت منه حتى الآن في مسيرته الحافلة.

كما ذكر التقرير أن محمد صلاح حقق نجاحا ضد أسود التيرانجا لكن على الورق فقط، إذ فاز منتخب السنغال بأول لقب قاري على حساب منتخب مصر، فبراير 2022، وفي مباراة فارقة (من مبارتين) أقصى السنغال الفراعنة ليصعدوا على كأس العالم 2022.

ويتواجه منتخب مصر والسنغال في مباراة بدور نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية يوم الأربعاء المقبل، 7 مساء، بتوقيت القاهرة.