مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الزمالك

- -
17:00

زد

كأس الاتحاد الإنجليزي

بورتسموث

- -
16:00

أرسنال

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
18:30

برايتون

الدوري الإيطالي

فيورنتينا

- -
16:00

ميلان

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
19:00

لاتسيو

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

نابولي

جميع المباريات

إعلان

وسام أبو علي يدعم منتخب مصر ضد كوت ديفوار بهذه الطريقة

كتب : مصراوي

04:23 ص 11/01/2026
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    وسام أبو علي يدعم منتخب مصر ضد كوت ديفوار
  • عرض 18 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مصر (14)
  • عرض 18 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مصر (12)
  • عرض 18 صورة
    احتفال الجهاز الفني لمنتخب مصر
  • عرض 18 صورة
    احتفال الجهاز الفني لمنتخب مصر
  • عرض 18 صورة
    احتفال الجهاز الفني لمنتخب مصر
  • عرض 18 صورة
    احتفال الجهاز الفني لمنتخب مصر
  • عرض 18 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (5) (1)
  • عرض 18 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (3) (1)
  • عرض 18 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (1) (1)
  • عرض 18 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (8) (1)
  • عرض 18 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (2) (1)
  • عرض 18 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (6) (1)
  • عرض 18 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (7) (1)
  • عرض 18 صورة
    لقطات من مباراة مصر (15) (1)
  • عرض 18 صورة
    لقطات من مباراة مصر (17) (1)
  • عرض 18 صورة
    لقطات من مباراة مصر (1) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشر وسام أبو علي لاعب الأهلي السابق كولومبوس الأمريكي الحالي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صور له وهو يشاهد مباراة منتخب مصر.

وظهر عبر خاصية "الستوري" خلال حسابه على "إنستجرام" وهو يشاهد مباراة منتخب مصر أمام نظيره الإيفواري في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وعلق على هدف رامي ربيعة مع منتخب مصر قائلا: "صديقي"

ويذكر أن قد حقق منتخب مصر فوزه على نظيره الإيفواري بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت ضمن مواجهات دور ربع النهائي.

ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر نظيره السنغالي، يوم الأربعاء الموافق 14 يناير، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

وسام أبو علي رامي ربيعة منتخب مصر مصر وكوت ديفوار مصر والسنغال مباراة مصر والسنغال كأس الأمم الأفريقية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

رغم إشادة لجنة التحكيم| خروج المتسابق محمد ماهر من "دولة التلاوة".. ما
أخبار مصر

رغم إشادة لجنة التحكيم| خروج المتسابق محمد ماهر من "دولة التلاوة".. ما
فساتين لامعة ومُلفتة.. 5 نجمات يخطفن الأضواء في أول أيام 2026
الموضة

فساتين لامعة ومُلفتة.. 5 نجمات يخطفن الأضواء في أول أيام 2026
تكريم محمد صبحي في حفل افتتاح مهرجان المسرح العربي.. صور
مسرح و تليفزيون

تكريم محمد صبحي في حفل افتتاح مهرجان المسرح العربي.. صور
ترامب يُصدر أمرًا لـ إعداد خطة غزو جزيرة جرينلاند.. ما تفاصيلها؟
شئون عربية و دولية

ترامب يُصدر أمرًا لـ إعداد خطة غزو جزيرة جرينلاند.. ما تفاصيلها؟

كيف يقلل المشي المستمر من أمراض القلب والوفاة المبكرة؟
نصائح طبية

كيف يقلل المشي المستمر من أمراض القلب والوفاة المبكرة؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر من منخفض جوي قوي.. أمطار وبرودة شديدة تصل حد الصقيع
موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثية
صعود وتراجع.. كيف تغيرت معدلات الإقبال على انتخابات البرلمان من 2010 إلى 2026؟