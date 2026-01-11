وسام أبو علي يدعم منتخب مصر ضد كوت ديفوار بهذه الطريقة
كتب : مصراوي
نشر وسام أبو علي لاعب الأهلي السابق كولومبوس الأمريكي الحالي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صور له وهو يشاهد مباراة منتخب مصر.
وظهر عبر خاصية "الستوري" خلال حسابه على "إنستجرام" وهو يشاهد مباراة منتخب مصر أمام نظيره الإيفواري في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية.
وعلق على هدف رامي ربيعة مع منتخب مصر قائلا: "صديقي"
ويذكر أن قد حقق منتخب مصر فوزه على نظيره الإيفواري بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت ضمن مواجهات دور ربع النهائي.
ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر نظيره السنغالي، يوم الأربعاء الموافق 14 يناير، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.