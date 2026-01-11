مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الزمالك

- -
17:00

زد

كأس الاتحاد الإنجليزي

بورتسموث

- -
16:00

أرسنال

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
18:30

برايتون

الدوري الإيطالي

فيورنتينا

- -
16:00

ميلان

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
19:00

لاتسيو

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

نابولي

جميع المباريات

إعلان

نجم تونس السابق يهنئ منتخب مصر بعد صعوده إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

كتب - محمد عبد السلام:

02:14 ص 11/01/2026
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    WhatsApp Image 2026-01-11 at 1.54.55 AM (4)
  • عرض 21 صورة
    WhatsApp Image 2026-01-11 at 1.54.55 AM (3)
  • عرض 21 صورة
    احتفال الجهاز الفني لمنتخب مصر
  • عرض 21 صورة
    احتفال الجهاز الفني لمنتخب مصر
  • عرض 21 صورة
    احتفال الجهاز الفني لمنتخب مصر
  • عرض 21 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (4) (1)
  • عرض 21 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (3) (1)
  • عرض 21 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (2) (1)
  • عرض 21 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (1) (1)
  • عرض 21 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (8) (1)
  • عرض 21 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (6) (1)
  • عرض 21 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (7) (1)
  • عرض 21 صورة
    لقطات من مباراة مصر (15) (1)
  • عرض 21 صورة
    لقطات من مباراة مصر (17) (1)
  • عرض 21 صورة
    لقطات من مباراة مصر (16) (1)
  • عرض 21 صورة
    لقطات من مباراة مصر (18) (1)
  • عرض 21 صورة
    لقطات من مباراة مصر (19) (1)
  • عرض 21 صورة
    لقطات من مباراة مصر (3) (1)
  • عرض 21 صورة
    لقطات من مباراة مصر (1) (1)
  • عرض 21 صورة
    لقطات من مباراة مصر (6) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق زبير بية على فوز منتخب مصر ضد منتخب كوت ديفوار، في المباراة التي أقيمت أمس السبت ضمن مواجهات دور ربع النهائي في كأس الأمم الأفريقية.

وكتب في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس" تويتر سابقا: "ألف مبروك للأشقاء في مصر التأهل في مباراة كانت صعبة و لكن العزيمة والجودة عند الثلاثي صلاح و مرموش و عاشور صنعت الفارق".

ونجح منتخب مصر في تحقيق فوزا مهما على نظيره الإيفواري بثلاثية مقابل هدفين، وسجل أهداف منتخب مصر كلا من: عمر مرموش، رامي ربيعة، محمد صلاح.

ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر نظيره السنغالي في دور نصف النهائي، يوم الأربعاء الموافق 14 يناير، في تمام الساعة السابعة مساء.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر زبير بية منتخب تونس مصر وكوت ديفوار مباراة مصر والسنغال

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

ماذا قال محمد أبو تريكة عن مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار؟
رياضة عربية وعالمية

ماذا قال محمد أبو تريكة عن مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار؟

ماسك يتهم الحكومة البريطانية بـ"الفاشية" بعد تهديدات بحجب منصة إكس
شئون عربية و دولية

ماسك يتهم الحكومة البريطانية بـ"الفاشية" بعد تهديدات بحجب منصة إكس
برلماني: 3 ملايين ملف تصالح في مخالفات البناء في طوابير الانتظار
أخبار مصر

برلماني: 3 ملايين ملف تصالح في مخالفات البناء في طوابير الانتظار
"لدعم زميله".. احتفال خاص من محمد صلاح بتأهل منتخب مصر لنصف نهائي أمم أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

"لدعم زميله".. احتفال خاص من محمد صلاح بتأهل منتخب مصر لنصف نهائي أمم أفريقيا
أشرف زكي: شيرين حالتها المزاجية سيئة وبناتها في الطريق إليها
زووم

أشرف زكي: شيرين حالتها المزاجية سيئة وبناتها في الطريق إليها

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر من منخفض جوي قوي.. أمطار وبرودة شديدة تصل حد الصقيع
موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثية
صعود وتراجع.. كيف تغيرت معدلات الإقبال على انتخابات البرلمان من 2010 إلى 2026؟