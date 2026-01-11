ماذا قال محمد أبو تريكة عن مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار؟

علق زبير بية على فوز منتخب مصر ضد منتخب كوت ديفوار، في المباراة التي أقيمت أمس السبت ضمن مواجهات دور ربع النهائي في كأس الأمم الأفريقية.

وكتب في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس" تويتر سابقا: "ألف مبروك للأشقاء في مصر التأهل في مباراة كانت صعبة و لكن العزيمة والجودة عند الثلاثي صلاح و مرموش و عاشور صنعت الفارق".

ونجح منتخب مصر في تحقيق فوزا مهما على نظيره الإيفواري بثلاثية مقابل هدفين، وسجل أهداف منتخب مصر كلا من: عمر مرموش، رامي ربيعة، محمد صلاح.

ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر نظيره السنغالي في دور نصف النهائي، يوم الأربعاء الموافق 14 يناير، في تمام الساعة السابعة مساء.