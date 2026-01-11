نجم الأهلي السابق يوضح سبب فوز مصر على كوت ديفوار

ماذا قال محمد أبو تريكة عن مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار؟

هنأ هشام حنفي نجم الأهلي السابق، الجماهير المصرية عقب الانتصار المهم للفراعنة على منتخب كوت ديفوار.

وأشاد حنفي في تصريحات تلفزيونية بالمستوى الفني الذي ظهر به لاعبو منتخب مصر، واصفاً المباراة بأنها كانت رائعة أمام خصم قوي بحجم الأفيال.

وأشار حنفي إلى أن سر السيطرة على المباراة وتحقيق الانتصار يعود إلى اختيار المدير الفني حسام حسن لأفضل تشكيل ممكن منذ البداية، وهو ما ساهم في فرض الإيقاع وإظهار القوة الهجومية والدفاعية للفريق.