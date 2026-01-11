مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الزمالك

- -
17:00

زد

كأس الاتحاد الإنجليزي

بورتسموث

- -
16:00

أرسنال

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
18:30

برايتون

الدوري الإيطالي

فيورنتينا

- -
16:00

ميلان

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
19:00

لاتسيو

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

نابولي

جميع المباريات

إعلان

نجم الأهلي السابق يوضح سبب فوز مصر على كوت ديفوار

كتب : نهي خورشيد

01:59 ص 11/01/2026
  عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    مرموش (1) (1)
  • عرض 14 صورة
    مرموش (2) (1)
  • عرض 14 صورة
    مرموش (3) (1)
  • عرض 14 صورة
    لقطات من مباراة مصر (16) (1)
  • عرض 14 صورة
    لقطات من مباراة مصر (17) (1)
  • عرض 14 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (6) (1)
  • عرض 14 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (7) (1)
  • عرض 14 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (8) (1)
  • عرض 14 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (2) (1)
  • عرض 14 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (1) (1)
  • عرض 14 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (3) (1)
  • عرض 14 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (4) (1)
  • عرض 14 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (5) (1)

هنأ هشام حنفي نجم الأهلي السابق، الجماهير المصرية عقب الانتصار المهم للفراعنة على منتخب كوت ديفوار.

وأشاد حنفي في تصريحات تلفزيونية بالمستوى الفني الذي ظهر به لاعبو منتخب مصر، واصفاً المباراة بأنها كانت رائعة أمام خصم قوي بحجم الأفيال.

وأشار حنفي إلى أن سر السيطرة على المباراة وتحقيق الانتصار يعود إلى اختيار المدير الفني حسام حسن لأفضل تشكيل ممكن منذ البداية، وهو ما ساهم في فرض الإيقاع وإظهار القوة الهجومية والدفاعية للفريق.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر الآن مصر وكوت ديفوار حسام حسن هشام حنفي كأس الأمم الأفريقية

