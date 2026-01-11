أول تعليق من حسام حسن بعد فوز منتخب مصر على كوت ديفوار في أمم أفريقيا

وجه محمد أبو تريكة محلل قناة بي إن سبورت ولاعب منتخب مصر السابق، رسالة للاعبي منتخب مصر قبل مباراة مصر وكوت ديفوار.

وقال أبو تريكة، في تصريحاته قبل المباراة: "بالتوفيق للاعبين ولمنتخب مصر وللكابتن حسام حسن، وإن شاء الله نقدم مباراة جيدة ونلعب بروح عالية دون خوف.

وأضاف: "المباراة صعبة، وكوت ديفوار من المنتخبات القوية التي قدمت مستويات مميزة، ولكن إن شاء الله يكون الكابتن حسام حسن في أفضل حالاته، وكذلك محمد صلاح وعمر مرموش، وأن يظهروا بمستوي جيد".

وأوضح أبو تريكة أن مواجهة كوت ديفوار قد تكون أسهل من اللعب أمام منتخبي الجزائر ونيجيريا، وأن المنتخب الإيفواري يمنح مساحات ولا يعتمد دائما على الضغط القوي، ما قد يساعد المنتخب المصري على اللعب بأريحية.

واختتم حديثه قائلا: "منتخب مصر يمتلك الخطورة والقدرة على التسجيل، لكن لا بد من غلق المساحات بشكل جيد، وأن يلعب اللاعبون بثقة وهدوء دون رهبة من أي منافس"