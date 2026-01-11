مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الزمالك

- -
17:00

زد

كأس الاتحاد الإنجليزي

بورتسموث

- -
16:00

أرسنال

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
18:30

برايتون

الدوري الإيطالي

فيورنتينا

- -
16:00

ميلان

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
19:00

لاتسيو

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

نابولي

جميع المباريات

إعلان

ماذا قال محمد أبو تريكة عن مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار؟

كتب : مصراوي

01:27 ص 11/01/2026
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
    محمد أبوتريكة
  • عرض 23 صورة
    أحمد فتحي مع أبوتريكة ووائل جمعة
  • عرض 23 صورة
    أبوتريكة ووالده - أرشيفية
  • عرض 23 صورة
    ابوتريكة
  • عرض 23 صورة
    لقطات من مباراة مصر (16) (1)
  • عرض 23 صورة
    لقطات من مباراة مصر (17) (1)
  • عرض 23 صورة
    لقطات من مباراة مصر (15) (1)
  • عرض 23 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (7) (1)
  • عرض 23 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (6) (1)
  • عرض 23 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (8) (1)
  • عرض 23 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (2) (1)
  • عرض 23 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (1) (1)
  • عرض 23 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (3) (1)
  • عرض 23 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (4) (1)
  • عرض 23 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (5) (1)
  • عرض 23 صورة
    لقطات من مباراة مصر (1) (1)
  • عرض 23 صورة
    لقطات من مباراة مصر (3) (1)
  • عرض 23 صورة
    لقطات من مباراة مصر (6) (1)
  • عرض 23 صورة
    لقطات من مباراة مصر (4) (1)
  • عرض 23 صورة
    لقطات من مباراة مصر (7) (1)
  • عرض 23 صورة
    لقطات من مباراة مصر (2) (1)
  • عرض 23 صورة
    لقطات من مباراة مصر (11) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه محمد أبو تريكة محلل قناة بي إن سبورت ولاعب منتخب مصر السابق، رسالة للاعبي منتخب مصر قبل مباراة مصر وكوت ديفوار.

وقال أبو تريكة، في تصريحاته قبل المباراة: "بالتوفيق للاعبين ولمنتخب مصر وللكابتن حسام حسن، وإن شاء الله نقدم مباراة جيدة ونلعب بروح عالية دون خوف.

وأضاف: "المباراة صعبة، وكوت ديفوار من المنتخبات القوية التي قدمت مستويات مميزة، ولكن إن شاء الله يكون الكابتن حسام حسن في أفضل حالاته، وكذلك محمد صلاح وعمر مرموش، وأن يظهروا بمستوي جيد".

وأوضح أبو تريكة أن مواجهة كوت ديفوار قد تكون أسهل من اللعب أمام منتخبي الجزائر ونيجيريا، وأن المنتخب الإيفواري يمنح مساحات ولا يعتمد دائما على الضغط القوي، ما قد يساعد المنتخب المصري على اللعب بأريحية.

واختتم حديثه قائلا: "منتخب مصر يمتلك الخطورة والقدرة على التسجيل، لكن لا بد من غلق المساحات بشكل جيد، وأن يلعب اللاعبون بثقة وهدوء دون رهبة من أي منافس"

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد أبوتريكة مصر وكوت ديفوار منتخب مصر الآن محمد صلاح عمر مرموش كأس الأمم الأفريقية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

حدث بالفن| انهيار فنانة باكية لهذا السبب والحزن يخيم على فيروز في جنازة
زووم

حدث بالفن| انهيار فنانة باكية لهذا السبب والحزن يخيم على فيروز في جنازة
رغم إشادة لجنة التحكيم| خروج المتسابق محمد ماهر من "دولة التلاوة".. ما
أخبار مصر

رغم إشادة لجنة التحكيم| خروج المتسابق محمد ماهر من "دولة التلاوة".. ما
خبير تحكيمي يكشف مفاجأة قوية بخصوص أهداف كوت ديفوار في منتخب مصر
رياضة عربية وعالمية

خبير تحكيمي يكشف مفاجأة قوية بخصوص أهداف كوت ديفوار في منتخب مصر
فساتين لامعة ومُلفتة.. 5 نجمات يخطفن الأضواء في أول أيام 2026
الموضة

فساتين لامعة ومُلفتة.. 5 نجمات يخطفن الأضواء في أول أيام 2026
رئيس اتحاد الدواجن: لا مبالغة في الأسعار.. كيلو الجبنة يساوي 3 فرخات
أخبار مصر

رئيس اتحاد الدواجن: لا مبالغة في الأسعار.. كيلو الجبنة يساوي 3 فرخات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر من منخفض جوي قوي.. أمطار وبرودة شديدة تصل حد الصقيع
موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثية
صعود وتراجع.. كيف تغيرت معدلات الإقبال على انتخابات البرلمان من 2010 إلى 2026؟