كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

0 1
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس رابطة الأندية

وادي دجلة

4 0
16:00

بيراميدز

كأس رابطة الأندية

فاركو

1 4
16:00

الأهلي

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي

10 1
17:00

اكسيتير سيتى

كأس الاتحاد الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
19:45

أستون فيلا

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشارلتون

- -
22:00

تشيلسي

"لدعم نجله".. 5 صور لظهور زين الدين زيدان في مباراة الجزائر ونيجيريا

كتب - يوسف محمد:

07:28 م 10/01/2026
واصل أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان، دعمه لمنتخب الجزائر في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب.

وظهر زيدان اليوم، في مدرجات ستاد مراكش، لمتابعة مباراة الجزائر أمام نيجيريا في ربع نهائي أمم أفريقيا، ولدعم نجله لوكا حارس مرمى محاربي الصحراء.

وخطف زيدان الأنظار منذ بداية البطولة، حيث ظهر في كافة مباريات المنتخب الجزائري، منذ انطلاق النسخة الحالية من "الكان"، حيث يعد نجله لوكا هو الحارس الأساسي للمنتخب الجزائري.

ويذكر أن الفائز من مباراة نيجيريا والجزائر، سيلاقي في نصف نهائي البطولة نظيره منتخب المغرب، الذي حقق الفوز أمس على حساب الكاميرون بهدفين دون مقابل.

والجدير بالذكر أن مباريات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، ستقام يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 يناير الجاري.

"بعد الفوز على فاركو".. جدول ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على فاركو في كأس عاصة مصر

زيدان في مباراة الجزائر زين الدين زيدان كأس الأمم الأفريقية مباراة الجزائر ونيجيريا لوكا زيدان

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

