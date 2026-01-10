واصل أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان، دعمه لمنتخب الجزائر في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب.

وظهر زيدان اليوم، في مدرجات ستاد مراكش، لمتابعة مباراة الجزائر أمام نيجيريا في ربع نهائي أمم أفريقيا، ولدعم نجله لوكا حارس مرمى محاربي الصحراء.

وخطف زيدان الأنظار منذ بداية البطولة، حيث ظهر في كافة مباريات المنتخب الجزائري، منذ انطلاق النسخة الحالية من "الكان"، حيث يعد نجله لوكا هو الحارس الأساسي للمنتخب الجزائري.

ويذكر أن الفائز من مباراة نيجيريا والجزائر، سيلاقي في نصف نهائي البطولة نظيره منتخب المغرب، الذي حقق الفوز أمس على حساب الكاميرون بهدفين دون مقابل.

والجدير بالذكر أن مباريات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، ستقام يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 يناير الجاري.

