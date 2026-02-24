خطف "طالبة" ورماها على طريق السخنة.. إحالة "سائق أوبر" للجنايات

كتب ـ رمضان يونس:

قررت نيابة جنوب القاهرة الكلية، إحالة "سائق أوبر" إلى محكمة الجنايات المختصة، على خليفة اتهامه بخطف طالبة و هتك عرض وسرقتها وتركها على طريق السخنة بالمقطم.

ووجهت النيابة العامة في القضية رقم 14968 لسنة 2025 جنايات المقطم، للمتهم ـ سائق أوبر ـ تهمة خطف طالبة وهتك عرضها وسرقتها من ثم تركها على الطريق العام مُعرضًا حياتها للخطر.

واستمعت النيابة العامة لأقوال الطالبة والتي أكدت في التحقيقات أنها طالبت "أوبر" بعدما خرجت من أحد الدروس الخصوصية بالمقطم لعودتها للمنزل، وتقابلت مع المتهم واستقلت معه السيارة.

وذكرت الطالبة أنها تفاجأت حال استقلالها السيارة بتغيير السائق مسار الطريق، والسير في طريق مغاير، فنشبت بينهما مناكفة على إثرها تعدى عليها. ولامس أجزاء حساسة من جسدها قاصدًا هتك عرضها، ثم سرقها وتركها على طريق السخنة ولاذ بالفرار.